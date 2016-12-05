آبیاری مدرن در بیش از ۷۰۰ هکتار از زمین های جمال آباد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای بررسی مشکلات و کلنگ زنی طرح آبیاری مدرن در اراضی کشاورزی و باغات روز دوشنبه فریدون همتی استاندار قزوین، علی اکبر متقی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، ناطق معین الدین رئیس سازمان تعاون روستایی استان و جمعی از هیئت همراه از شرکت تعاونی تولیدی باغداران جمال آباد بازدید کردند.

حسین کاکاوند رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی باغداران جمال آباد در این بازدید با اعلام اینکه ۵۶۴ نفر در این شرکت عضو هستند که ۱۰ روستای منطقه را تحت پوشش قرار داده است، اظهار کرد: منطقه جمال آباد دارای ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ و زمین زراعی است که ۹۵ درصد آن در زمینه باغداری و ۵ درصد باقی مانده در بخش زراعت فعال است.

وی ادامه داد: تنوع محصولات باغی در منطقه جمال آباد بالاست که به خارج از استان و کشورهای همجوار صادر می‌شود و ۱۵ واحد دامداری و ۴ واحد مرغداری در منطقه وجود دارد.

نائب رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور از کلنگ زنی عملیات سیستم آبیاری در جنوب جمال آباد در ۹۰ هکتار خبر داد و افزود: این طرح با اعتبار ۹۹۰ میلیون تومان کمک دولت و ۱۷۵ میلیون تومان توسط باغداران و کشاورزان در مدت حدود چهار ماه به مرحله بهره برداری رسید.

کاکاوند تصریح کرد: ۷۶۴ هکتار از زمین های جمال آباد تحت پوشش آبیاری قطره ای و تحت فشار قرار گرفته اند.

وی بر همدلی و همزبانی مسوولان استان، تعاونی های روستایی و تشکل ها تاکید و مشکلات این منطقه را؛ گران بودن هزینه های آبیاری مدرن، خرده مالک بودن، خشکی و سرمازدگی، نبود بیمه تامین اجتماعی و نداشتن صنایع تبدیلی عنوان کرد.

مسئولان استان در این سفر از ۲۵ هکتار از باغات حبیبی، ۱۷ هکتار از باغات حسین کاکاوند، ۲۳ هکتار از اراضی و باغات مجید بهرامی و ۲۴ هکتار از باغات اکبر بهرامی بازدید کردند.