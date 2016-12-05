مانور ایمنی و زلزله در ۳۱۶ مدرسه اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزشوپرورش استان اردبیل ظهر دوشنبه در این مراسم به انتخاب نمادین یک مدرسه از هر منطقه آموزشی استان برای شرکت در این مانور اشاره کرد و گفت: در تمامی مدارسی که امکانات ایجاب کرده مانور را برگزار کردیم.
احمد ناصری با تأکید به اینکه مانورها فرصت آموزش پیش از وقوع حادثه را فراهم ساخته و این موضوع از اضطراب و ترافیک صحنه واقعی حادثه میکاهد، متذکر شد: در واقع نحوه پناه گیری و خروج اضطراری و رسیدگی به مصدومان در این مانور آموزش داده شده است.
وی با تأکید به اینکه در راستای ایمنسازی مدارس با حساسیت ویژهای احداث ساختمانهای استاندارد پیگیری میشود، اضافه کرد: در عین حال ساختمانهایی که فرسوده و نیازمند مقاومسازی هستند نیز شناسایی شدهاند تا با اولویت نسبت به بهسازی آن ها اقدام شود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از مدارس استان نیازمند مقاومسازی و یا تخریب و بازسازی هستند، اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه مصوب شده از محل صندوق توسعه ملی مبلغی در اختیار وزارت آموزشوپرورش جهت مقاومسازی مدارس اختصاص یابد.
ناصری با تأکید به اینکه در پی احصا نیازمندی مدارس سه میلیارد دلار به این منظور اختصاص یافته است، متذکر شد: بر اساس جمعیت دانشآموزی استان که نزدیک به ۱.۵ درصد از جمعیت دانشآموزی کشور است، به همین میزان باید از اعتبار ذکر شده در اختیار استان قرار گیرد.
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