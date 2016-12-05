پروژه پخش سیلاب در قروه نیازمند اعتبار برای تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، امجد پرویزی صبح امروز دوشنبه در نشست با خبرنگاران از راه اندازی پروژه پخش سیلاب ظله جوب از توابع شهرستان قروه خبر داد و این مهم را یکی از پروژه های بی نظیر در کردستان و کم نظیر در کشور دانست و اظهار داشت: این پروژه با مساحت ۷۰ هکتار از سال ۷۶ آغاز شد و هر ساله جهت تکمیل آن اقداماتی صورت گرفته که در صورت تأمین اعتبار قابلیت توسعه بین ۲۵ تا ۳۰ هکتار را دارد.

وی هدف از اجرای این پروژه را کنترل سیلاب، جلوگیری از خسارات مالی و جانی در پایین دست حوزه، تغذیه سفره های آب زیرزمینی و افزایش آبدهی قنوات و چاه های منطقه و جلوگیری از حرکت آب های شور و گازدار به طرف آب های شیرین منطقه دانست.

پرویزی همچنین جلوگیری از هدر رفتن جریانان های سطحی، کنترل فرسایش در رودخانه شور به دلیل کاهش دبی اوج سیلاب، اصلاح و بهبود خاک و تقویت پوشش گیاهی در منطقه را از دیگر اهداف پخش سیلاب ظله جوب عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این سیلاب در ۶ هزار و ۴۹۰ هکتار در جنوب شرقی در حوزه بالادست شهرستان قروه واقع گردیده، تصریح کرد: بلندترین نقطه این پروژه کوه بدر با ۳ هزار و ۲۴۵ متر و پایین ترین نقطه آن خروجی حوزه روستای میهم با هزار و ۸۸۰ متر ارتفاع از سطح دریا می باشد.

پرویزی با اشاره به مشخصات این پروژه بیان کرد: این سیلاب دارای بند انحرافی، کانال آب بر، حوزه آرامش و پلات های ذخیره و جذب می باشد که ذخیره سالانه آب در پخش سیلاب ظله جوب هفت میلیون متر مکعب است که به سفره های زیرزمینی تزریق می شود.

وی میزان تزریق آب به سفره های زیرزمینی از طریق این پروژه را بالغ بر ۷۰ میلیون مترمکعب دانست و یادآور شد: این پروژه با ۲۳ کرت می تواند به طور میانگین ۹۰ هکتار زمین را پوشش دهد.