به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو امروز با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت حجم روان‌آب‌های کشور، اعلام کرد: تا پایان آبان ماه سال آبی جاری (۹۶-۹۵) حجم جریان‌های سطحی در فلات مرکزی، ۲۳ درصد کاهش داشته است و این در حالی است که حجم روان‌آب‌های کل کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته نیز با ۲۲ درصد کاهش همراه بوده است.

حجم روان‌آب‌های فلات مرکزی در سال گذشته ۷۹۰ میلیون مترمکعب بوده که در سال جاری با ۲۳ درصد کاهش به ۶۰۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

بر این اساس حجم روان‌آب‌های کل کشور نیز که در آبان‌ماه سال آبی گذشته، ۵ میلیارد و ۲۰۱ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده بود، در آبان‌ماه سال آبی جاری با ۲۲ درصد کاهش به ۴ میلیارد و ۸۳ میلیون مترمکعب رسیده است.

علاوه بر این در حوضه‌های آبریز دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه نیز حجم جریان‌های سطحی در پایان آبان‌ماه سال آبی جاری در مقایسه با آبان ماه پارسال، به ترتیب با ۳۱، ۲۲ و ۱۰ درصد کاهش همراه بوده است.

در این گزارش با اشاره به افزایش حجم جریان‌های سطحی در برخی حوضه‌های آبریز اصلی آمده است: حجم جریان‌های سطحی در حوضه‌های آبریز مرزی شرق و قره قوم نیز به ترتیب با ۸۳ و ۷ درصد افزایش روبرو بوده است.