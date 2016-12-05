۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

رئیس شورای مشورتی اندونزی در نشست خبری با لاریجانی:

ایران و اندونزی برای آزادی مسجدالاقصی هم‌نظر هستند

رئیس شورای مشورتی اندونزی گفت: ما و جمهوری اسلامی ایران هر دو برای آزادی مسجدالاقصی و دفاع از مسلمانان هم‌نظر هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، «ذواکیفلی حسن» رئیس شورای مشورتی اندونزی که به تهران سفر کرده است، پیش از ظهر امروز در نشست خبری مشترک با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، با تشکر از استقبال گرم وی اظهار داشت: ما معتقدیم ایران یک کشور پرنفوذ در منطقه است و درخواست می‌کنیم که ایران تلاش بیشتری برای یافتن راه‌حل بحران‌های منطقه کند.

وی افزود: در دیدار امروز درباره روابط تجاری میان دو کشور صحبت کردیم؛ اندونزی در حال حاضر ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز و مقادیر فراوانی گاز تولید می‌کند و علاقه داریم که روابط اقتصادی میان دو کشور بیشتر شود.

رئیس شورای مشورتی اندونزی تصریح کرد: ما و ایران موافقیم که مسجدالاقصی را آزاد کنیم و نیز برای دفاع از مسلمانان روهینگیا در میانمار از طریق پارلمان بین‌المللی یا پارلمان اسلامی و یا سازمان ملل متحد هم‌نظر هستیم.

ذواکیفلی حسن ادامه داد: روابط نزدیک بین دولت و پارلمان اندونزی با ایران، پایه بزرگی برای یافتن راه‌حل بحران‌های منطقه است و ما با ایران هم‌نظریم که وحشی‌گری داعش، اسلام را ویران کرده است و ما مصالحه‌ای درباره آن نداریم.

رئیس شورای مشورتی اندونزی در پایان از میهمان‌نوازی مردم ایران تشکر کرد.

