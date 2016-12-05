به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در جلسه شورای مدیران صدا و سیمای مرکز خوزستان با اشاره به محتوای تولید برنامه ها گفت: صدا و سیما باید به سمت کارهای امیدآفرین برود و از تزریق روحیه و نا امیدی به شدت ممانعت کند.

وی با اشاره به اینکه رسانه چشمان بینای جامعه است و در کنار بیان مشکلات باید خدمات دستگاه های مختلف را نیز به تصویر بکشد، عنوان کرد: در حوزه تلویزیون، اچ دی شدن همه شبکه های استانی و سیگنال رسانی به همه نقاط کشور از جمله اقدامات مهم سازمان است، اما کار بزرگ دیگر ایجاد امکان دریافت همه شبکه های استانی از طریق گیرنده های معمولی است که در دست اجراست.

معاون امور استان های سازمان صدا و سیما با بیان اینکه انیمیشن، کارهای نمایشی و کارهای مستند از برنامه های فراروی سازمان است، ادامه داد: تصویری کردن رادیو مراکز از جمله اقدامات بسیار مهم دیگر سازمان است که امکان جدیدی در حوزه جذب مخاطب و تنوع در برنامه سازی است.

وی در این جلسه انتخابات پیش رو و لزوم پرداخت هنرمندانه به آن و برنامه ریزی برای تولیدات برنامه های فاخر به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب را که در سال ۹۷ است، از اولویت های سازمان صدا و سیما عنوان کرد.

دارابی در بخش دیگری از سخنان خود استان خوزستان را قطب مهم اقتصادی و صنعتی دانست و گفت: این استان با توجه به جایگاهی که دارد از تنوع اقوام برخوردار است و در این رابطه پوشش رسوم اقوام و پرداختن به تنوع زندگی این اقوام همواره باید در دستور کار صدا و سیمای مرکز خوزستان باشد.

وی افزود: خوزستان میزبان بزرگترین جشنواره رادیویی و تلویزیونی است که انتظار می رود این جشنواره مهم که در آن هزار هنرمند و برنامه ساز حضور دارند با شکوه خاص و مطلوب برگزار شود.

مسلم رحیمی مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از مهمترین ماموریت های صدا و سیمای خوزستان پرداختن به اقوام است، گفت: یکی از سیاست های مرکز خوزستان تولید برنامه های مختلف در شهرستان های مختلف و در فضای بیرون از سازمان بوده است و در حال حاضر شبکه استانی خوزستان در شهرستان های مختلف مورد اقبال مردم است.

وی عنوان کرد: هم اکنون در این مرکز ساخت ۵۵ انیمیشن، ۲ تله فیلم و چندین سریال و برنامه هایی با رتبه بالا در حوزه صدا در حال تولید است. در بخش سیما نیز ۵۷ مستند در حال تولید داریم و مرکز خوزستان می تواند قطب تولید مستند ها باشد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان در پایان تصریح کرد: همزمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها ساخت یک سریال ۳۰ قسمتی و رونمایی از کتاب ۶۰ سال سابقه تلویزیون در خوزستان انجام می شود.