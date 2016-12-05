به گزارش خبرگزاری مهر، در عصر حاضر مهم‌ترین چالش و عداوتی که طواغیت زمان بر ما روا داشته‌اند، هجوم بر فرهنگ اسلامی و انقلابی مردمان این سرزمین کهن است. آنان تمام توانشان را در عرصه جنگ فرهنگی به میدان مبارزه آورده‌اند تا هوا و اکسیژن مورد نیاز تداوم این انقلاب که فرهنگ است را اولاً دچار اختلال و گرفتگی کنند و در ثانی به کل، آن را قطع ‌کنند، که صد البته زهی خیال باطل.

رهبر معظم انقلاب در رابطه با کار فرهنگی، می‌فرمایند: «به کار فرهنگی بپردازید که متأسفانه غریب است. حالا هم من به آقایان عرض می‌کنم که کار فرهنگی مهم است. بیش از کار سیاسی باید برای شما کار فرهنگی اهمیت داشته باشد.»

کتاب فرهنگ مهم‌تر از سیاست از عناوینی همچون «فرهنگ پایه مستحکم دین اسلام، مقوله فرهنگ را قدری دست کم گرفته‌ایم، حساسیت شخصی آن‌چنان ارزشی ندارد، ریشه فرهنگ، حقیقت و چیستی فرهنگ، به ما شبیخون زدند، عامل اصلی انحطاط فرهنگی ما، نقش مهم فرهنگ، فرهنگ در کشور مظلوم است و لزوم گسترش کمی فرهنگ» گردآوری شده است.

درباره لزوم گسترش کمّی فرهنگ، در این کتاب آمده است: «متولیان امور فرهنگی کشور در بخش‌های مختلف، باید تلاش کنند که در دو بخش پیشرفت کنند؛ یک بخش، بخش گسترش کمی فرهنگ در داخل آحاد و نفوس مردم است. فرض بفرمایید گسترش کتاب‌خوانی در کشور، گسترش کتاب و کتابخانه، افزایش مدارس و مراکز تحقیقی و پژوهشگاه‌ها، بردن علم و سواد از مراکز شلوغ جامعه به اقصی نقاط کشور، به روستاها و به خانه‌های منزوی، این کار کمی و بسیار لازم است.»

از دیگر موضوعات این کتاب «لزوم گسترش کیفی فرهنگ، در کشور ما متأسفانه بعضی‌ها مخالف‌خوان هستند، مبارزه با طاغوت فرهنگ این جامعه بوده است، تهاجم فرهنگی حمله به امهات عقاید مثل اصل ولایت است، عیاشی مربوط به تاریخ اروپاست، مفهوم مدیریت فرهنگی و دشمن به شدت جوانان را دچار شهوترانی می‌کند» است.

در این کتاب در بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با عیاشی اروپایی‌ها نوشته شده است: «اروپایی‌ها میخانه‌هایشان در طول مدت شب و روز و دوران سال و همه تاریخ همیشه رو به راه بود. این تاریخ اروپاست. هر کس می‌خواهد برود بخواند و ببیند. این را خواستند وارد کشور ما بکنند و تا آنجا که توانستند کردند. در تهاجم فرهنگی دشمن می‌گردد آن نقطه‌ای از فرهنگ خود را به این ملت می‌دهد و وارد این ملت می‌کند که خودش می‌خواهد. معلوم است که دشمن چه می‌خواهد.»

تدوین کننده در این کتاب مباحثی همچون «برنامه‌هایتان شیرین و جذاب باشد، انبوه کار فرهنگی مهم نیست، اخلاق تشکیلاتی اسلامی داشته باشید، اختلاف سلیقه‌ها را کنار بگذارید، عجل کارهایتان را خراب می‌کند، هر چه قدر کارتان سنگین‌تر است ارزش معنوی‌اش بیشتر است، خداوند هم به شما تفاخر می‌کند، اگر ما قدم برداریم امکان ندارد کار پیش نرود و نقاط ضعف و نقاط منفی فرهنگی را به رخ مسئولان بکشید و…» را از سخنان رهبر معظم انقلاب آورده است.

این کتاب گزیده بیانات، تذکرات و اشارات رهبر معظم انقلاب درباره کارهای فرهنگی، اهمیت فرهنگ، تقدم فرهنگ بر اقتصاد، ویژگیهای کار فرهنگی، مشکلات مدیریت فرهنگی و… است که به صورت خلاصه و گزیده گردآوری و تدوین شده است و از موسسه انقلاب اسلامی (وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای) مجوز نشر گرفته است. مطالعه این کتاب به همه مسئولان، روحانیون، طلاب، دانشجویان و فعالان فرهنگی و دینی پیشنهاد می‌شود.

کتاب «فرهنگ مهم‌تر از سیاست» (اشارات و تنبیهاتی برگرفته از منظومه فکری رهبر معظم انقلاب) به کوشش هادی پناهیان در ۱۶۰ صفحه، قطع رقعی، دو رنگ، چاپ دوم سال ۱۳۹۵ و قیمت ۶۵۰۰ تومان از سوی دفتر نشر معارف منتشر شده است.