به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نجیب زاده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در مورد افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار اظهار داشت: زمانی که شاهد افت قیمت گوشت مرغ برای مصرف کننده هستیم و از طرفی تولید کننده ممکن است ضرر کند شرکت پشتیبانی دام وارد خرید می شود و ذخیره سازی گوشت مرغ صورت می گیرد.

وی ادامه داد: اما زمانی که قیمت افزایش می یابد در آن شرایط اقدام به عرضه گوشت مرغ در بازار می شود که الان ما آمادگی کامل برای این امر را داریم و با کمک شرکت پشتیبانی دام به هر میزان که نیاز باشد با قیمت مناسب گوشت مرغ در سطح بازار عرضه شود.

آمادگی عرضه گوشت مرغ منجمد

نجیب زاده تصریح کرد: در این راستا با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان که مسئولیت صنوف را برعهده دارد در این زمینه مشورت های لازم صورت گرفته که اگر بازار کشش داشته باشد مرغ های منجمدی که قبلاً ذخیره شده را وارد بازار کنیم.

معاون بهبود تولیدات دامی و طیور سازمان جهاد کشاورزی لرستان در رابطه با چرایی افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار استان گفت: زمانی که تقاضا برای گوشت مرغ پایین بوده قیمت نیز به طور طبیعی پایین است و برعکس بعد از پایان محرم و صفر شاهد افزایش میزان تقاضا برای گوشت مرغ هستیم و به همین علت شاهد افزایش قیمت گوشت مرغ خواهیم بود.

ناصر نجیب زاده افزود: تولید کننده زمانی که وضعیت قیمت بازار را مناسب ببیند تشویق می شود برای جوجه ریزی و این جوجه ریزی باعث می شود عرضه مرغ افزایش یابد و قیمت نیز خود به خود متعادل می شود.

وی ادامه داد: اگر قیمت در بازار مناسب نباشد تمایل برای جوجه ریزی کاهش می یابد و قیمت بازار نیز در این شرایط از تعادل و توازن خود خارج می شود بنابراین ما باید یک نرخ منطقی و متعادل در بازار ایجاد کنیم تا تولید کننده به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.

فعالیت ۶۳۰ تولید کننده گوشت مرغ در استان

نجیب زاده درخصوص وضعیت فعلی تولیدکنندگان گوشت مرغ هم گفت: عمده واحدهایی که احداث شده اند از محل منابع سیستم بانکی به خصوص در دهه ۸۰ و ۷۰ سرمایه گذاری شده اند که اکثرا به سیستم بانکی بدهکار هستند و نیاز است فضای اقتصادی مناسبی داشته باشند تا بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

وی تعداد این واحدها را حدود ۶۳۰ واحد با ظرفیت ۱۲.۵ میلیون قطعه گوشت در سطح استان اعلام کرد و یادآور شد: خوشبختانه با ورود و حمایت های سیستم بانکی در سال جاری این رونق ایجاد و شرایط بازار مناسب تر شده است و فضای مناسبتری را برای تولید کننده شاهد هستیم.

معاون بهبود تولیدات دامی و طیور سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: این اتفاق مثبت در استان موجب شده که میزان جوجه ریزی از ۲ میلیون قطعه در استان به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه افزایش یابد.