راهکار اساسی کاهش آلودگی هوا اجرای قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با اشاره به اینکه راهکارهای کاهش آلودگی هوا را قانون به وضوح روشن کرده است، بیان کرد: به طور مثال می توان به قوانینی که در زمینه کاهش آلودگی هوا و ترافیک در شهر تهران جود دارد، اشاره کرد.

وی اضافه کرد: قانون پیرامون این مسئله گفته است خودروها با چه استانداردی تولید شود و یا بنزین با چه استانداردی در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: بر اساس قانون در ازای ورود هر خودرو جدید، چهار خودروی فرسوده باید از رده خارج شود که این امر اجرا نمی شود، همچنین در ازای هر خودروی داخلی که وارد ناوگان حمل و نقل می شود نیز می بایست یک خودروی فرسوده خارج شود، که این قانون نیز اعمال نمی شود.

طلایی با اعلام اینکه قانون حمایت از خودروهای برقی نیز وجود دارد، تصریح کرد: طبق این قانون باید تعرفه خودروهای برقی چهار درصد باشد که این چنین نیست و در حال حاضر قیمت خودروها بسیار بالا است.

وی با تاکید بر اینکه باید قوانینی را که روی زمین مانده است، اعمال کنیم، خاطر نشان کرد: علت این امر مدیرانی هستند که توانایی بروز شدن ندارند و در برابر تغییرات مقاومت می کنند و با ایجاد فضاهایی مانع اجرای قانون می شوند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: آنها با تهدید از این نوع که اگر فلان کارخانه تعطیل شود کارگران آنجا بیکار می شوند، از اجرای قانون جلوگیری می کنند.

طلایی با بیان اینکه منطق اداره و مدیریت یک جامعه مبتنی بر قوانینی است که وجود دارد، عنوان کرد: مشکل ما در کشور این است که کارهای مان را تکه ای و مقطعی انجام می دهیم و تا سرانجام آن، اقدامات را دنبال نمی کنیم.