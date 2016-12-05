۱۲ حریق در قم خاموش شد/ نجات راننده از زیر تراکتور

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ۴۴ عملیات آتش نشانی طی ۷۲ ساعت گذشته در قم انجام شد که شامل ۱۲ حریق، ۱۱ نجات و ۲۱ ایمن سازی می شود.

وی گفت: حریق‌های به‌وقوع پیوسته شامل حریق چادر صلواتی، حریق منزل، حریق کانکس، حریق پیک نیک، حریق درخت، سه حریق خودرو، حریق ترانس برق، حریق چاپخانه، حریق مغازه پلاستیک فروشی و حریق ضایعات چوب می‌شود.

وی عنوان کرد: نجات‌های انجام شده نیز شامل سه مورد محبوس شدن در آسانسور، سه مورد انگشتربری، سه مورد محبوس شدن در منزل، محبوس شدن داخل گاراژ و سقوط تراکتور بر روی شخص ۳۰ ساله و مصدومیت از ناحیه دست است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: ایمن سازی‌های انجام شده نیز شامل سه مورد بازگشایی درب خودرو، سه مورد قطع آژیر، ۲ مورد نجات گربه، واژگونی خودرو، بریدن قفل آویز در بازداشتگاه، ۲ مورد بازگشایی درب منزل، ترکیدگی لوله آّب، بازماندن شیر آب، نشست گاز، ایمن سازی ترانس برق، نشت سوخت خودرو، رهاسازی گربه داخل خودرو، رهاسازی گربه داخل ناودان، صید خفاش و بازگشایی قفل فرمان می‌شود.

وی گفت: با اعلام سقوط تراکتور بر روی راننده بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام و با استفاده از ادوات نجات و ایمن سازی محل، راننده تراکتور را که زیر خودرو گیر کرده بود خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند.