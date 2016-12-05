  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

مسئول آمار پلیس راه استان زنجان:

تصادفات فوتی در جاده های زنجان کاهش یافته است

تصادفات فوتی در جاده های زنجان کاهش یافته است

زنجان- مسئول آمار پلیس راه استان زنجان از کاهش ۹ درصدی وقوع تصادفات فوتی طی هشت ماهه سالجاری درجاده های استان زنجان خبرداد.

محسن رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع تصادفات فوتی طی هشت ماهه سالجاری در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی وقوع تصادفات فوتی ۱۷۱ مورد بوده است. 

وی با بیان اینکه طی هشت ماهه سال گذشته ۱۸۷ فقره تصادف فوتی در محورهای مواصلاتی استان زنجان  ثبت شده است، ادامه داد: خوشبختانه طی هشت ماهه امسال تصادف فوتی در جاده های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است. 

مسئول آمار پلیس راه استان زنجان گفت: طی هشت ماهه سالجاری در مجموع  بیش از سه هزار فقره تصادف در جاده های استان زنجان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش دارد. 

رستگار تاکید کرد: طی این بازه زمانی ۴۰ درصد ازتصادفات در جاده های استان به علت توجه نکردن به جلو، ۱۲ درصد تخطی از سرعت مطمئنه و ۹ درصد هم به علت انحراف به چپ بوده است. 

وی افزود: طی هشت ماهه سالجاری ۳۵ درصد از تصادفات در جاده های استان در آزاد راه زنجان به قزوین رخ داده است. 

مسئول مرکز آمار پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: طی هشت ماهه سالجاری بیشترین تصادفات  در جاده های استان زنجان در شهریورماه رخ داده است. 

کد مطلب 3841353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها