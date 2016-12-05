تصادفات فوتی در جاده های زنجان کاهش یافته است

محسن رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع تصادفات فوتی طی هشت ماهه سالجاری در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی وقوع تصادفات فوتی ۱۷۱ مورد بوده است.

وی با بیان اینکه طی هشت ماهه سال گذشته ۱۸۷ فقره تصادف فوتی در محورهای مواصلاتی استان زنجان ثبت شده است، ادامه داد: خوشبختانه طی هشت ماهه امسال تصادف فوتی در جاده های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است.

مسئول آمار پلیس راه استان زنجان گفت: طی هشت ماهه سالجاری در مجموع بیش از سه هزار فقره تصادف در جاده های استان زنجان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش دارد.

رستگار تاکید کرد: طی این بازه زمانی ۴۰ درصد ازتصادفات در جاده های استان به علت توجه نکردن به جلو، ۱۲ درصد تخطی از سرعت مطمئنه و ۹ درصد هم به علت انحراف به چپ بوده است.

وی افزود: طی هشت ماهه سالجاری ۳۵ درصد از تصادفات در جاده های استان در آزاد راه زنجان به قزوین رخ داده است.

مسئول مرکز آمار پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: طی هشت ماهه سالجاری بیشترین تصادفات در جاده های استان زنجان در شهریورماه رخ داده است.