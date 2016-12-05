عملیات اجرایی کنترل سیلاب درخراسان شمالی نیاز به تأمین اعتباردارد

بهمن هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی بهمنظور مدیریت و کنترل سیلاب در استان مطالعات مرحله شناسایی منابع تجدید پذیر درکل حوزه آبخیز اترک را انجام داده است.
هوشمند با اشاره به اینکه تاکنون ۲۳ درصد از حوزه آبخیزداری کل مساحت استان مورد مطالعه قرارگرفته است، افزود: از این ۲۳ درصد سطح مطالعات انجامشده، تنها ۱۰ درصد عملیات بیولوژیکی، بیومکانیکی و مکانیکی بوده است.
وی تصریح کرد: عملیات بیولوژیکی شامل کشت گیاهان با نیاز آبی کم در قالب بذرپاشی، کپه کاری، علوفه کاری و قرق است و همچنین عملیات بیومکانیک شامل بانکت بندی، تراسبندی و عملیات مکانیک نیز شامل سنگ چینیها و ایجاد بندهای خاکی در سطح ۱۰ درصد از مراتع برای جلوگیری از تخریبها ناشی از سیلاب مورد مطالعه قرار گرفته است.
دبیر کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی با اشاره به اینکه هدف از انجام مطالعات آشنایی با پتانسیلهای منطقهای، پوشش گیاهی و میزان فرسایش است، گفت: بر اساس این مطالعات، برنامهریزی برای کنترل فرسایش و مدیریت جلوگیری از تخریبهای سیلاب انجام میشود.
هوشمند بیان کرد: انجام اقدامات و عملیات اجرایی در حوزههای آبخیزداری خراسان شمالی درنهایت منجر به حفظ پوشش گیاهی و نفوذپذیری بارشها، کاهش فرسایش، رسوب و کنترل سیلابها میشود.
وی با اشاره به اینکه در این امر حوزههای شهری و آبخیزداری در اولویت قرار دارند، تصریح کرد: باوجوداینکه در انجام مطالعات بسیار موفق بوده ایم اما به دلیل کمبود اعتبار در عملیات اجرایی آن عقب مانده ایم.
رئیس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی استان گفت: بهمنظور کنترل و کاهش تخریبهای ناشی از سیلاب در خراسان شمالی با جلب مشارکتهای مردمی، برگزاری دورههای آموزش ترویجی برای کشاورزان و دامداران در دستور کار قرارگرفته است.
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