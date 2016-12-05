اعتبارات ورزشی شهرستان جم ۱۰۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی صبح دوشنبه در نشست شورای ورزش شهرستان جم اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان جم صورت گرفته است و شاهد اجرای طرح‌های متعددی در شهرستان هستیم.

وی با اشاره به استعدادهای بالای ورزشی درشهرستان جم، بیان کرد: سافت‌بال بانوان شهرستان جم در عرصه ملی و بین‌المللی دارای جایگاه است و موفقیت خوبی را کسب کرده است و لازم است که حمایت لازم را از این ورزش داشته باشیم.

فرماندار شهرستان جم با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران دیگر رشته‌های ورزشی در این شهرستان، افزود: حمایت از این ورزشکاران می‌تواند نقش مهمی در توسعه ورزش شهرستان داشته باشد.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته از سوی صنایع نفت و گاز از ورزش شهرستان جم، تصریح کرد: صنایع مستقر در استان حمایت خوبی را از ورزش داشته‌اند و امیدواریم شاهد استمرار این حمایت‌ها باشیم.

نوروزی از افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات ورزشی شهرستان جم در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: حمایت از بخش ورزش و توسعه ورزش در شهرستان را ادامه می‌دهیم و از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده می‌کنیم.