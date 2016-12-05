برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، کمیته مسابقات اعلام کرد همانگونه که پیش از این نیز اطلاع رسانی شده بود با توجه به انجام مسابقات مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۵ اصلاحیه برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه ۳ دی ماه ۹۵

* پرسپولیس تهران – سیاه‌جامگان مشهد – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۵:۱۵

* استقلال خوزستان – صبای قم – ورزشگاه غدیر اهواز ساعت ۱۵:۱۵

* پیکان تهران – فولاد خوزستان – ورزشگاه شهدای شهر قدس ساعت ۱۵

یکشنبه ۵ دی ماه ۹۵

* ماشین‌سازی تبریز – سایپا تهران – ورزشگاه یادگارامام تبریز ساعت ۱۴:۱۵

* فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران – ورزشگاه فولادشهر اصفهان ساعت ۱۴:۳۰

* نفت تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه تختی تهران ساعت ۱۵



دوشنبه ۶ دی۹۵

* پدیده خراسان – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۴:۳۰

* صنعت نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه تختی آبادان ساعت ۱۵:۳۰