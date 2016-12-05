مقررات ملی ساختمان در ۹۰ درصد بناهای همدان رعایت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول حسینی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه پدافند غیر عامل شهرستان همدان با تاکید بر اینکه پدافند غیر عامل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، متاسفانه خوراک علمی در بحث پدافند غیر عامل وجود ندارد.

مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری همدان بااشاره به اینکه در استان همدان ۱۱ کارگروه در زمینه پدافند غیر عامل فعال است، گفت: براساس نظرسنجی انجام شده ۴۳ درصد مردم همدان پدافند غیر عامل را با عنوان مدیریت بحران می‌شناسند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ درصد مردم همدان حاشیه‌نشین هستند و پدافند غیرعامل به دنبال برنامه ریزی در این زمینه است، افزود: بیش از ۹۰ درصد بناها در کشور و همدان بی توجه به مقررات علمی ساختمان احداث شده اند.

حسینی همچنین با بیان اینکه کتابی درخصوص پدافند غیر عامل نوشته شده که چاپ آن منتظر اعتبارات است، گفت: تاکنون هیچ کتابی درباره پدافند غیر عامل نوشته نشده و تنها کتاب نوشته شده نیز منتظر اعتبارات برای چاپ است.

وی بابیان اینکه ۱۱۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های استان همدان مشغول تحصیل هستند اما تنها ۵۰ دانشجو در رشته پدافند غیر عامل و مقطع کارشناسی مشغول تحصیل هستند، گفت: پدافند غیر عامل با مدیریت بحران تداخل ندارد.

حسینی با بیان اینکه پدافند غیر عامل را باید به جامعه اداری معرفی کرد، گفت: متاسفانه دستگاه اداری با پدافند غیر عامل ارتباط ندارد.

مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری همدان به برنامه ریزی دشمن برای بهره مندی از فضای سایبری اشاره کرد و با بیان اینکه این فضا کمترین هزینه را برای دشمن و بیشترین تهدیدها را برای ما به همراه دارد، گفت: باید مطالعات خود را در حوزه سایبری افزایش دهیم.