مترو فرودگاه امام(ره) تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، هابیل درویش با تشریح وضعیت خط مترو تهران - پرند گفت: خط متروی فرودگاه حضرت امام خمینی بخشی از خط تهران- پرند و از خطوط اقماری محسوب می شود.

وی افزود: این خط از جنوب تهران (خط یک مترو تهران از ایستگاه شاهد) آغاز می شود و بعد از طی ۴ کیلومتر به ایستگاه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب می رسد و سپس با طی ۲۷ کیلومتر به فرودگاه بین المللی امام(ره) متصل می شود و نهایتا بعد از ۱۸ کیلومتر دیگر به شهر پرند می رسد.

دوریش با اشاره به اینکه طراحی و ساخت این خط به صورت همزمان انجام شده است، گفت: عملیات اجرایی این خط در سه فاز بهره برداری هدف گذاری شده است. درویش تصریح کرد: فاز نخست این پروژه از ایستگاه شاهد تا نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب است که در اوایل سال ۹۵ به بهره برداری رسید و پذیرای مردم در نمایشگاه کتاب بود. فاز دوم حد فاصل شهر آفتاب تا فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی است که طی ماه های آینده کارهای ساختمانی، مسیر و ابنیه آن به اتمام خواهد رسید و با تکمیل تامین و نصب تجهیزات اواخر امسال به بهره برداری و مسافرگیری خواهد رسید.

به گفته وی، مترو فرودگاه امام(ره) در صورت تامین بودجه و اعتبارات لازم، فاز سوم این طرح نیز که از فرودگاه امام(ره) تا شهر پرند است در سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود.

درویش با اشاره به اینکه ایستگاه فرودگاه امام خمینی از زیباترین ایستگاه های مترو خواهد بود، افزود: ایستگاه شماره دو فرودگاه پیش بینی شده که همزمان با توسعه فرودگاه و ساخت شهر فرودگاهی امام خمینی احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت مترو تهران با تاکید بر اینکه ۵ ایستگاه در این خط در نظر گرفته شده است، گفت: این خط شامل ایستگاه شهرآفتاب، ایستگاه واوان (هنوز آماده بهره برداری نیست و در سال ۹۶ مسافرگیری خواهد کرد)، ایستگاه شماره یک و دو فرودگاه حضرت امام خمینی و نهایتا ایستگاه شهر پرند است وکلا حدود ۵۰ کیلومتر طول دارد.

درویش با اشاره به اینکه سرفاصله زمانی قطارها در این خط در آینده حدود ۶ دقیقه در اوچ پیک طراحی شده است، افزود: این خط قادر خواهد بود ۱۳۰۲۰ نفر در ساعت و در هر جهت جابجا کند.

وی تاکید کرد: سرعت قطارها در این خط در حدود ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود که با ورود ناوگان مخصوص فرودگاه این سرعت محقق خواهد شد.