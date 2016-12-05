ارائه آموزش های متناسب باویژگی دانش آموزان استثنایی به والدین

به گزارش خبرنگارمهر، مجید قدمی امروز دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولین که در مدرسه استثنایی توحید سنندج برگزارشد، تفاوت های فردی را یکی از مباحث بسیار جدی در نهاد آموزش و پرورش خواند وگفت: یکی از شاخص های رتبه بندی نظام آموزشی در جهان میزان توجه به تفاوت های فردی است.

وی عنوان کرد: هرچقدر یک نظام آموزشی در برنامه های خود انعطاف داشته باشد و سطح مخاطبین خود را افزایش دهد از کیفیت بیشتری برخودار است.

وی اظهارداشت: در نظام آموزشی ما سازمان آموزش و پرورش استثنایی متولی توانبخشی افرادی که متفاوت از دیگران هستند، است.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: دانش آموزان استثنایی هم دارای حقوقی هستند که باید از سوی تمامی آحاد جامعه این حقوق به رسمیت شناخته و رعایت شود.

قدمی ادامه داد: اگر کنکاشی در صدر اسلام در زمینه نحوه برخورد نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) با معلولان شود به پیام ها و مسائل ارزشمندی دست پیدا می کنیم که می توانیم امروز هم از آنها الگو گرفته وبکاربگیریم.

وی با اشاره به اینکه نظام آموزشی ما وارد مقوله آموزش و پرورش افراد با نیازهای ویژه شده است، عنوان کرد: دانش آموزان دیرآموز افرادی هستند که وضعیت آنها از کم توانان ذهنی بهتر است و مشخصات ظاهری و تیپیک ندارند و در صورت ارائه آموزش های لازم به آنها امکان تحصیل این دانش اموزان در مدارس عادی فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات نشان داده معلم خوب و امکانات محیطی مناسب ۵ تا ۱۰ نمره هوشی را می تواند در دانش آموزان افزایش دهد، اظهارداشت: معلم ناشی و ناآگاه به ویژه در مقطع اول ابتدایی می تواند باعث ایجاد اختلال در یادگیری دانش آموزان شود.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشوراضافه کرد: از آنجاکه آموزش مستقیم تمامی ملعمان برای ما ممکن نبود محتواهای آموزشی در قالب فیلم هایی در اختیار معلمان قراردادیم.

قدمی بیان کرد: آموزش های متناسب با ویژگی مخاطبان ما باید به والدین و مربیان داده شود تا زمینه رشد این کودکان فراهم شود.

وی عنوان کرد: در دولت تدبیر و امید علی رغم شرایط سخت مالی توانستیم بخشی از مشکلات دانش اموزان استثنایی را برطرف کنیم.