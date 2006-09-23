فرافكني سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا درباره علت مشكلات مردم فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، شون مك كورمك درسخنان فريبكارانه خود مدعي شد:" كاملا مشخص است كه نارضايتي زيادي درباره اين حقيقت وجود دارد كه حماس نتوانست به آنچه كه گفته بود مبني بر اينكه به طور موثر به نفع مردم فلسطين حكومت خواهد كرد ، عمل كند ".



وي ادعا كرد :"نارضايتي و آشوب زيادي در طبقه سياسي فلسطين و مناطق فلسطيني وجود دارد" .



آمريكا و اتحاديه اروپا پس از پيروزي حماس در انتخابات فلسطين(بهمن 84) ، تحريمهايي را عليه اين جنبش اعمال كردند . اين امر سبب شد كه مردم فلسطين در تنگناهاي اقتصادي و اجتماعي قرار گيرند .



تحريمهاي مالي، دولت حماس را در يك ورشكستي واقعي قرار داده است و سبب شده است كه دولت فلسطين حتي در ارائه خدمات اساسي اجتماعي عاجز باشد .



اظهارات مك كورمك زماني صورت مي گيرد كه آمريكا و متحدانش در كميته به اصلاح چهارجانبه تلاش كردند تا روند صلح خاورميانه را احيا كنند. اين در حالي است كه ابومازن رئيس تشكيلات خود گردان فلسطين درجهت حمايت از روند صلح يك دولت متحد را با حماس به عنوان راهي براي خارج شدن از بن بست كنوني تشكيل خواهد داد .



كميته چهارجانبه نيز، به رسميت شناختن موجوديت نامشروع رژيم اسرائيل، كنار گذاشتن مقاومت بر ضد اشغالگري و به زعم خود خشونت و پذيرش توافقنامه هاي امضا شده با اسرائيل را به عنوان سه شرط خود براي حمايت از دولت جديد فلسطين اعلام كرده است .اسماعيل هنيه نخست وزيرتشكيلات خودگردان فلسطين روز گذشته ، اين پيش شرطها را رد كرد .