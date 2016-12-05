۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

جایگزین دو عضو مستعفی انجمن منتقدان سینما مشخص شدند

اعضای جدید شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی اعلام کرد: با توجه به اعلام استعفای علی علایی و کیوان کثیریان دو تن از اعضای شورای مرکزی، به دلایل شخصی، شورا ضمن موافقت با استعفای این دو عضو و قدردانی از زحمات آنها از دو عضو علی البدل جعفر گودرزی و اصغر نعیمی به عنوان اعضای جدید خود دعوت به عمل آورد.

شورای مرکزی انجمن با ترکیب جدید خود متشکل از جواد طوسی، رضا درستکار، شاهین امین، زهرا مشتاق، جعفر گودرزی، اصغر نعیمی و کامران ملکی نسبت به فراخوان جلسه مجمع عمومی عادی در ساعت ۱۷ مورخه ۲۱ آذر ماه جهت انتخاب دو عضو علی البدل و مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۱۸:۳۰ همان تاریخ جهت اعلام ثبت انجمن در وزارت کار و انجام تشریفات قانونی آن اقدام مقتضی به عمل می آورد.

