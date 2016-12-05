جزئیات دستگیری توزیع کننده موادمخدر/کشف ۱۱۶ کیلو تریاک

سرهنگ محمد بخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران عملیات ویژه مشخص شد که فردی در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در محدوده های غرب استان تهران و شهر تهران فعالیت گسترده‌ای دارد.

وی افزود: بر این اساس، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت و با هماهنگی انجام شده از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران، تحقیقات در این خصوص بیشتر شد.

سرهنگ بخشنده تصریح کرد: در بررسی های تکمیلی مشخص شد که این فرد به تازگی مقادیری مواد مخدر از قاچاقچیان خریداری و به مخفیگاه خود واقع در خیابان نبرد شمالی، انتقال داده و قصد توزیع آن را دارد.

وی ادامه داد: نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضائی قرار گرفت که طی آن دستور بازداشت متهم و بازرسی از مخفیگاه وی صادر شد ؛ بلافاصله تیم های عملیاتی این یگان طی عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه غرب استان تهران، به محل مذکور اعزام شدند.

سرهنگ بخشنده تصریح کرد: ماموران طی یک عملیات ضربتی وارد مخفیگاه متهم شده، و پس از دستگیری او در بازرسی از محل، ۱۱۶ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی های انجام شده به جرایم خود مبنی بر قاچاق و توزیع مواد مخدر اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شد.