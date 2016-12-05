۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان:

۲۱ درصد از فضاهای آموزشی زنجان نیاز به مقاوم‌سازی دارد

زنجان-مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: ۲۱درصد از فضاهای آموزشی زنجان نیاز به مقاوم‌سازی دارد که با توجه به محدودیت‌های اعتباری، نیازمند مشارکت خیرین در زمینه مقاوم سازی مدارس هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر دوشنبه درحاشیه مانور زلزله در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود دو هزار و ۲۰۰ آموزشگاه در استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ آموزشگاه به صورت دو نوبته فعالیت می کند.

وی اظهار کرد:  ۳۷ درصد فضاهای آموزشی استان زنجان مقاوم و استاندارد هستند و بیش از ۲۶ درصد از مدارس هم تخریبی هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: درمجموع بیش از  ۲۱درصد از فضاهای آموزشی زنجان نیاز به مقاوم‌سازی دارد که با توجه به محدودیت‌های اعتباری، نیازمند مشارکت خیرین در زمینه مقاوم سازی مدارس هستیم.

تمجیدی تاکید کرد: آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه فرهنگی با جامعه آماری زیادی سر و کار دارد، بنابراین باید امنیت جانی دانش آموزان مورد توجه باشد و این وزارتخانه بر تحقق این امر مهم تاکید دارد. 

وی افزود: نگرانی از تخریب مدارس باید به یک دغدغه برای همه مسوولان تبدیل شود و آموزش و پرورش را در زمینه مقاوم سازی و ساخت فضاهای آموزشی کمک کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان تصریح کرد: توجه به توسعه فضاهای آموزشی، توسعه علم و دانش را به دنبال دارد، بنابراین باید محیطی امن برای دانش آموزان فراهم شود. 

تمجیدی با بیان اینکه آموزش و پرورش در زمینه برگزاری مانورهای زلزله در سطح مدارس گام بزرگی را برداشته است، گفت: نکات و دستورات ایمنی در زمان وقوع زلزله در روند برگزاری مانورهای زلزله در مدارس به دانش آموزان آموز ش داده می شود.

وی خاطر نشان کرد: باید فضای آموزشی استاندارد برای دانش آموزان فراهم شود و اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان بر ارتقای سطح استاندارد فضاهای آموزشی استان تاکید دارد و برنامه اولویت دار در سال تحصیلی خواهد بود. 

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان ابراز کرد: توجه به استاندارد بودن فضای آموزشی ارتقای یادگیری دانش آموزان را به دنبال دارد. 

