به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر دوشنبه درحاشیه مانور زلزله در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود دو هزار و ۲۰۰ آموزشگاه در استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ آموزشگاه به صورت دو نوبته فعالیت می کند.

وی اظهار کرد: ۳۷ درصد فضاهای آموزشی استان زنجان مقاوم و استاندارد هستند و بیش از ۲۶ درصد از مدارس هم تخریبی هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: درمجموع بیش از ۲۱درصد از فضاهای آموزشی زنجان نیاز به مقاوم‌سازی دارد که با توجه به محدودیت‌های اعتباری، نیازمند مشارکت خیرین در زمینه مقاوم سازی مدارس هستیم.

تمجیدی تاکید کرد: آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه فرهنگی با جامعه آماری زیادی سر و کار دارد، بنابراین باید امنیت جانی دانش آموزان مورد توجه باشد و این وزارتخانه بر تحقق این امر مهم تاکید دارد.

وی افزود: نگرانی از تخریب مدارس باید به یک دغدغه برای همه مسوولان تبدیل شود و آموزش و پرورش را در زمینه مقاوم سازی و ساخت فضاهای آموزشی کمک کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان تصریح کرد: توجه به توسعه فضاهای آموزشی، توسعه علم و دانش را به دنبال دارد، بنابراین باید محیطی امن برای دانش آموزان فراهم شود.

تمجیدی با بیان اینکه آموزش و پرورش در زمینه برگزاری مانورهای زلزله در سطح مدارس گام بزرگی را برداشته است، گفت: نکات و دستورات ایمنی در زمان وقوع زلزله در روند برگزاری مانورهای زلزله در مدارس به دانش آموزان آموز ش داده می شود.

وی خاطر نشان کرد: باید فضای آموزشی استاندارد برای دانش آموزان فراهم شود و اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان بر ارتقای سطح استاندارد فضاهای آموزشی استان تاکید دارد و برنامه اولویت دار در سال تحصیلی خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان ابراز کرد: توجه به استاندارد بودن فضای آموزشی ارتقای یادگیری دانش آموزان را به دنبال دارد.