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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

از روز چهارشنبه؛

خلیج فارس مواج و طوفانی می‌شود/ هشدار برای ترددهای دریایی

خلیج فارس مواج و طوفانی می‌شود/ هشدار برای ترددهای دریایی

بوشهر - کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به مواج شدن خلیج فارس از روز چهارشنبه هفته جاری، نسبت به ترددهای غیرضروری دریایی هشدار داد.

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده وزش باد طی امروز بر روی دریا است و پیش‌بینی می‌شود از امشب با کاهش سرعت باد، ارتفاع موج دریا نیز کاهش یابد و ضمن اینکه وقوع پدیده مه صبحگاهی و کاهش دید در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: از روز چهارشنبه شرایط برای افزایش شدید سرعت باد بر روی دریا مهیا است و پیش‌بینی می‌شود از روز چهارشنبه تا روز دوشنبه هفته آینده به سبب وزش باد شدید شمال غربی، خلیج فارس کاملا مواج و طوفانی باشد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: توصیه می‌شود طی این مدت از ترددهای دریایی غیر ضروری خودداری شود.

وی ادامه داد: همچنین طی مدت مذکور به سبب وزش باد شدید و سرد شمالی، دمای هوا به طور قابل ملاحظه و محسوسی کاهش می‌یابد.

مساعدی با اشاره به پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی و دریایی استان، افزود: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعات شاهد افزایش ابر هستیم و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت باد شمال تا شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی استان گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و از امشب در همه  قسمت‌ها ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا نیز بین ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر و از امشب ۶۰ تا ۱۲۰  سانتیمتر است.

وی گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت شش و ۵۳ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۱۳ و ۴۹ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۷ و ۴۱ دقیقه و مد دوم در ساعت ۲۳ و ۴۱ دقیقه خواهد بود.

کد مطلب 3841378

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