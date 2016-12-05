پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده وزش باد طی امروز بر روی دریا است و پیش‌بینی می‌شود از امشب با کاهش سرعت باد، ارتفاع موج دریا نیز کاهش یابد و ضمن اینکه وقوع پدیده مه صبحگاهی و کاهش دید در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: از روز چهارشنبه شرایط برای افزایش شدید سرعت باد بر روی دریا مهیا است و پیش‌بینی می‌شود از روز چهارشنبه تا روز دوشنبه هفته آینده به سبب وزش باد شدید شمال غربی، خلیج فارس کاملا مواج و طوفانی باشد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: توصیه می‌شود طی این مدت از ترددهای دریایی غیر ضروری خودداری شود.

وی ادامه داد: همچنین طی مدت مذکور به سبب وزش باد شدید و سرد شمالی، دمای هوا به طور قابل ملاحظه و محسوسی کاهش می‌یابد.

مساعدی با اشاره به پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی و دریایی استان، افزود: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعات شاهد افزایش ابر هستیم و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت باد شمال تا شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی استان گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و از امشب در همه قسمت‌ها ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا نیز بین ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر و از امشب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر است.

وی گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت شش و ۵۳ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۱۳ و ۴۹ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۷ و ۴۱ دقیقه و مد دوم در ساعت ۲۳ و ۴۱ دقیقه خواهد بود.