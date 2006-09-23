به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس عزت اله ضرغامي كه براي گسترش همكاري‌هاي رسانه‌اي به قطر سفر كرده، در اين ديدار با تاكيد بر عزم راسخ جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به حقوق مشروع و قانوني هسته اي، حمايت قاطع كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها از حقوق هسته اي ايران در نشست هاوانا را نشان قاطع پشتيباني از ايران و انزواي آمريكا در عرصه بين الملل دانست و از مواضع امير قطر در اين خصوص قدرداني كرد.

وي با اشاره به سرمايه گذاري آمريكا در كشورهاي منطقه و عربي براي تحميل يك تفكر خاص گفت: "اگر تلاش آنان ثمر نداشته نتيجه بيداري جهان اسلام و تلاش رسانه هاي مستقل بوده است. واكنش به موقع ملت هاي عرب به سخنان پاپ نشان از بيداري جهان اسلام است و رسانه هاي كشورهاي اسلامي براي مقابله با توطئه هاي استكبار بايد همكاري هاي مشترك خود را تقويت كنند. هوشياري ملت هاي منطقه توطئه هاي فرهنگي و رسانه اي آمريكا را هم بي اثر خواهد كرد."



شيخ حمد خليفه آل ثاني امير قطر هم در اين ديدار گفت: "ايران قدرتمند به نفع منطقه است و باعث توازن قوا مي شود. آمريكا با پيشرفت علمي و فني ايران مخالف است و در طول سال هاي اخير هم از هيچ اقدامي براي متوقف كردن جمهوري اسلامي ايران فروگذار نكرده است."

وي با اشاره به نقش بي بديل امام خميني (ره) در بيدارسازي جهان اسلام افزود: "مخالفت هاي آمريكا با ايران از اين مهم نشات مي گيرد، اما ما بر اين باوريم كه ايران قدرتمند به نفع منطقه است." امير قطر در پايان با اشاره به ديدگاه مشترك دوحه - تهران درباره مسائل بين المللي، مقاومت جانانه حزب اله را در برابر تجاوز اسرائيل مانع از رسيدن دشمنان جهان اسلام به مقاصدشان در لبنان دانست.