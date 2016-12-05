اعمال تخفیف عوارض برای رانندگان وانت بارهای شهری در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای شهر همدان، کامران گردان با اشاره به مصوبات صحن شورای شهر همدان افزود: در صحن شورا موافقت شد جایزه خوش حسابی تا سقف ۷۰۰ هزار ریال از عوارض نوسازی و پسماند سالیانه هر واحد مسکونی موضوع تبصره یک ماده ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری از رانندگان وانت بار دارای پرونده فعالیت در سازمان حمل و نقل بار شهری برای یکبار اعمال و کسر شود.

کامران گردان اضافه کرد: به منظور استفاده بهینه از تالار احداثی شهرداری و با توجه به ظرفیت مناسبی که این تالار برای برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی دارد موافقت شد نام این مجموعه با عنوان «مرکز همایش‌های بین‌المللی و قرآنی شهر همدان» نامگذاری شود و نیز استفاده از فضاها و تالارها برای انجام موارد قرآنی به صورت رایگان و بدون دریافت هزینه باشد.

گردان به بررسی موارد ساماندهی مبادی ورودی و خروجی شهر و اقدامات انجام شده در مورد دستورالعمل ساخت و ساز در حریم شهر در صحن شورا نیز اشاره کرد و افزود: مقرر شد شهرداری در مورد عکس هوایی، طرح تفصیلی و انتخاب مشاور پیگیری‌های لازم را از طریق اداره کل راه و شهرسازی به عمل آورد و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام و در مورد ساماندهی ورودی‌های سه گانه شهر اقدامات لازم توسط شهرداری صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه مقرر شد موضوع کسر حوزه شهری همدان، حلقه سوم، تراکم‌های شناور، پهنه‌های بلندمرتبه سازی و شهرک‌های صنعتی و پزشکی توسط شهرداری پیگیری شود، اضافه کرد: براساس مصوبه مشکلات موجود در خصوص مبادی ورودی، میدان میوه و تره بار، دفترچه عوارض نیز باید به شورا اعلام شود.