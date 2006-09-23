جشنواره فيلم رم تهديدي براي جشنواره ونيز نيست

به گزارش خبرنگار مهر، مديران جشنواره فيلم رم با اشاره به تفاوت هايي كه ميان اهداف جشنواره رم و ونيز وجود دارد، هرگونه تداخلي را ميان فعاليت هاي اين ضيافت هاي سينمايي انكار كردند.



آنها در بيانيه اي اعلام كردند: "جشنواره فيلم ونيز روي انتخابي از برترين فيلم ها تمركز مي كند. در حالي كه جشنواره فيلم رم در كنار نمايش فيلم هاي سينمايي، مجموعه اي از كتاب، موسيقي و برنامه هاي زنده را به طيف وسيعي از مخاطبان ارائه مي دهد."



جشنواره فيلم رم روز 13 اكتبر (21 مهر) آغاز به كار مي كند و تا روز 21 اكتبر (29 مهر) ميزبان 16 فيلم از سراسر جهان در بخش مسابقه است. با اين وجود هنوز اسامي آثاري كه در بخش رقابت ها شركت مي كنند اعلام نشده است. فيلم هاي "خانه ما" به كارگرداني فرانسيسكا كومنچيني محصول ايتاليا و "باغ ها در پائيز" ساخته اوتار ياساياني، فيلمساز مطرح گرجستان از جمله آثاري است كه به احتمال بسيار در جشنواره رم به نمايش درمي آيند.



ونيز با جشنواره اي 74 ساله قديمي ترين رويداد هنري در نمايش فيلم هاي سينمايي و برگزاري جشنواره به شمار مي رود. مديران برگزاري جشنواره ونيز چندي پيش شكايت كردند كه زمان برگزاري جشنواره رم به هيچ عنوان مناسب نيست و اين رويداد تنها يك ماه پس از جشنواره فيلم ونيز برگزار مي شود.



جشنواره فيلم رم با بودجه عظيم 12 ميليون يورويي از بخش خصوصي تامين مي شود. در حالي كه جشنواره فيلم ونيز نيمي از بودجه 8 و نيم ميليون يورويي اش را از بودجه سالانه دولت تامين مي كند.