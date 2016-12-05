به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جهانی کشتی اوزان غیر المپیکی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

بر این اساس برنامه مسابقات نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

جمعه ۱۹ آذرماه:

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۲۰ آذرماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷: وزن کشی اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۲۱ آذرماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

اختلاف ساعت ایران با مجارستان دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰ به وقت مجارستان، ۱۲:۳۰ به وقت ایران است.

همچنین ترکیب تیم‌های کشتی ایران به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: حمیدرضا اسماعیل نژاد و مهرزاد اسفندیاری فر

سرپرست: محمد دلیریان

کشتی آزاد:

۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور

۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی

سرمربی: محمد طلایی

مربیان: علی اکبر دودانگه و امیر توکلیان

سرپرست: علی بیات