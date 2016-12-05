به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جهانی کشتی اوزان غیر المپیکی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.
بر این اساس برنامه مسابقات نمایندگان کشورمان در این رقابتها به شرح زیر است:
جمعه ۱۹ آذرماه:
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ کیلوگرم کشتی فرنگی
شنبه ۲۰ آذرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷: وزن کشی اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
یکشنبه ۲۱ آذرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
اختلاف ساعت ایران با مجارستان دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰ به وقت مجارستان، ۱۲:۳۰ به وقت ایران است.
همچنین ترکیب تیمهای کشتی ایران به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد
۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: حمیدرضا اسماعیل نژاد و مهرزاد اسفندیاری فر
سرپرست: محمد دلیریان
کشتی آزاد:
۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور
۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: علی اکبر دودانگه و امیر توکلیان
سرپرست: علی بیات
