  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۴

رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان؛

نمایندگان ایران جمعه روی باسکول می‌روند/ برنامه کامل مسابقات

نمایندگان ایران جمعه روی باسکول می‌روند/ برنامه کامل مسابقات

آزاد و فرنگی کاران اوزان ۶۱ و ۷۱ کیلوگرم تیم کشتی ایران عصر جمعه با حضور در مراسم وزن‌کشی، حریفان خود را خواهند شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جهانی کشتی اوزان غیر المپیکی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

بر این اساس برنامه مسابقات نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

جمعه ۱۹ آذرماه:
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۲۰ آذرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷: وزن کشی اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۲۱ آذرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

اختلاف ساعت ایران با مجارستان دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰ به وقت مجارستان، ۱۲:۳۰ به وقت ایران است.

همچنین ترکیب تیم‌های کشتی ایران به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد
۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: حمیدرضا اسماعیل نژاد و مهرزاد اسفندیاری فر
سرپرست: محمد دلیریان

کشتی آزاد:

۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور
۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: علی اکبر دودانگه و امیر توکلیان
سرپرست: علی بیات

کد مطلب 3841391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها