به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شبیری مدیر برنامه های علی زندوکیلی درباره جزییات تازه ترین آلبوم جدید این خواننده توضیح داد: «رویای بی تکرار» عنوان تازه ترین آلبوم علی زندوکیلی است که به نوعی نخستین تجربه مستقل وی به حساب می آید. این آلبوم طبق برنامه ریزی های انجام گرفته روزهای آخر آذر ماه امسال در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد. البته ما تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم که این اثر موسیقایی با بهترین کیفیت ممکن منتشر شود.

نخستین قطعه از این آلبوم به نام «بی تابانه» با شعر فراز حلمی، ملودی و خوانندگی علی زندوکیلی و تنظیم یاشار حلمی برای انتشار آماده شده است.

کنسرت علی زندوکیلی با اجرای قطعات آلبوم جدید این خواننده اوایل دی ماه در تهران برگزار خواهد شد.