بی سر و سامان ترین بخش کشور حوزه رسانه های کشور است 

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بصیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه خبرنگاران در بیان حقیقت اسلام و جمهوری اسلامی ایران نقش برجسته‌ای دارند، افزود: در مقطع فعلی هیچ قشری بهتر از خبرنگاران قادر به بیان حقیقت جمهوری اسلامی ایران نیستند.

وی با بیان اینکه رسانه ها باید در بیان واقعیت های جامعه فعلانه وارد صحنه شوند و فارغ از جناح بندی ها و دسته بندی ها واقعیت ها را بیان کنند، ادامه داد: باید در مقابل نقض صریح برجام افکار عمومی داخلی را توجیه کنیم و همه را قانع کنیم که دلایل نقض برجام چه بوده و چرا آمریکا با هر کسی که پیمان می‌بندد سعی در فریب آن دارد.

بصیری افزود: رسانه ها فارغ از جناح بندی و گروه ها زیر چتر نظام جمهوری اسلامی ایران باید باشند و قلبشان برای انقلاب بتپد و برای پیروزی های انقلاب شاد شوند.

رئیس بسیج رسانه کشور با بیان اینکه همه فعالان و خبرنگاران از نظر ما بسیجی و عضو بسیج رسانه هستند، گفت: اختلاف سلیقه در هر جایی وجود دارد ولی این اختلاف سلایق توسط بسیج رسانه کنار گذاشته شده و جمع کردن همه دور یک میز، نخستین گام ما در مسیر مقابله با هجمه‌های دشمن است.

وی در رابطه با لزوم همدلی رسانه‌ها در مقابل جنگ نرم دشمن و برنامه‌های سازمان بسیج رسانه در برابر هجمه‌های دشمن در جنگ نرم، گفت: بهترین حرکت در مقابل هجمه دشمن، حرکت زیر چتر جمهوری اسلامی فارغ از جناح‌بندی‌ و گروه‌بندی‌ها است.

رئیس بسیج رسانه کشور افزود: یک تعداد از رسانه‌ها مجبور به رعایت همه قوانین هستند که البته کار درستی است ولی در عین حال در مقابل یک تعداد از رسانه‌ها هر آنچه می‌خواهند، می‌گویند که نه مرجع آنها و نه حقیقت خبر مشخص است.

بصیری تاکید کرد: هر رسانه‌ای که خبری منتشر می‌کند، باید حداقل مسؤولیت خبر خود را پذیرفته و هر رسانه و یا فردی نیز که علیه فرد دیگر خبری کار کرده، باید پاسخگوی خبر خود باشد.

وی لزوم توجه بیشتر به ساماندهی فضای رسانه ای در ایران، گفت: بی سر و سامان ترین حوزه کشور، حوزه رسانه های کشور است.

رئیس بسیج رسانه کشور تصریح کرد: باید ساماندهی بین کانال های خبری در دستور کار قرار گیرد و هر کس پاسخگوی خبر خود باشد.