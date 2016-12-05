به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

ترکیب نمایندگان ایران در این رقابت ها به شرح زیر است:

تیم بیمه رازی:

۵۹ کیلوگرم: سامان عبدولی و محمد فقیری

۶۶ کیلوگرم: مهدی زیدوند و داور استفانک (صربستان)

۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی

۸۰ کیلوگرم: رامین طاهری

۸۵ کیلوگرم: حسین نوری و ژان بلنیوک (اوکراین)

۹۸ کیلوگرم: مهدی علیاری و سید مصطفی صالحی زاده

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: فرشیاد علیزاده و محسن سوریان

سرپرست: کیومرث محرابی

تیم سینا صنعت ایذه:

۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی و عبدالمحمد پاپی

۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان و محمدعلی گرایی

۷۱ کیلوگرم: عظیم گرمسیری

۷۵ کیلوگرم: پژمان شتام

۸۰ کیلوگرم: ماکسیم مانوکیان (ارمنستان)

۸۵ کیلوگرم: داود عابدین زاده

۹۸ کیلوگرم: علی اکبر حیدری

۱۳۰ کیلوگرم: زویادی پاتاریدزه (گرجستان)

سرمربی: ملک محمد بویری

مربیان: بابک ولی محمدی و حمیدرضا حبیبی