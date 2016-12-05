۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان؛

فرنگی‌کاران بیمه رازی و سینا صنعت فردا به مجارستان می‌روند

نمایندگان ایران برای حضور در رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان، بامداد فردا سه شنبه راهی مجارستان خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

ترکیب نمایندگان ایران در این رقابت ها به شرح زیر است:

تیم بیمه رازی:

۵۹ کیلوگرم: سامان عبدولی و محمد فقیری

۶۶ کیلوگرم: مهدی زیدوند و داور استفانک (صربستان)

۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی

۸۰ کیلوگرم: رامین طاهری

۸۵ کیلوگرم: حسین نوری و  ژان بلنیوک (اوکراین)

۹۸ کیلوگرم: مهدی علیاری و سید مصطفی صالحی زاده

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: فرشیاد علیزاده و محسن سوریان

سرپرست: کیومرث محرابی

تیم سینا صنعت ایذه:

۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی و عبدالمحمد پاپی

۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان و محمدعلی گرایی

۷۱ کیلوگرم: عظیم گرمسیری

۷۵ کیلوگرم: پژمان شتام

۸۰ کیلوگرم: ماکسیم مانوکیان (ارمنستان)

۸۵ کیلوگرم: داود عابدین زاده

۹۸ کیلوگرم: علی اکبر حیدری

۱۳۰ کیلوگرم:  زویادی پاتاریدزه (گرجستان)

سرمربی: ملک محمد بویری

مربیان: بابک ولی محمدی و حمیدرضا حبیبی

