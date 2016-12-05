به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.
ترکیب نمایندگان ایران در این رقابت ها به شرح زیر است:
تیم بیمه رازی:
۵۹ کیلوگرم: سامان عبدولی و محمد فقیری
۶۶ کیلوگرم: مهدی زیدوند و داور استفانک (صربستان)
۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه
۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی
۸۰ کیلوگرم: رامین طاهری
۸۵ کیلوگرم: حسین نوری و ژان بلنیوک (اوکراین)
۹۸ کیلوگرم: مهدی علیاری و سید مصطفی صالحی زاده
۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: فرشیاد علیزاده و محسن سوریان
سرپرست: کیومرث محرابی
تیم سینا صنعت ایذه:
۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی و عبدالمحمد پاپی
۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان و محمدعلی گرایی
۷۱ کیلوگرم: عظیم گرمسیری
۷۵ کیلوگرم: پژمان شتام
۸۰ کیلوگرم: ماکسیم مانوکیان (ارمنستان)
۸۵ کیلوگرم: داود عابدین زاده
۹۸ کیلوگرم: علی اکبر حیدری
۱۳۰ کیلوگرم: زویادی پاتاریدزه (گرجستان)
سرمربی: ملک محمد بویری
مربیان: بابک ولی محمدی و حمیدرضا حبیبی
