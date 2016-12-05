به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی ظهر دوشنبه در مانور امینی و زلزله در مدارس اردبیل تصریح کرد: این آموزشها با هدف آمادهسازی ساکنان روستاها و بخشها و در ادامه تشکیل خانههای هلال اجرا میشود.
وی افزود: بعد از تکمیل آموزشها از طریق دهیاریها و بخشداریها نسبت به تعبیه مکان مناسب برای خانههای هلال اقدام شده و در ادامه خانههای هلال تشکیل میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان متذکر شد: افراد آموزش دیده به عنوان سفیران امداد و نجات در این مناطق هستند و انتظار میرود آموزشهای خود را انتقال دهند.
به گفته غیبی با تجهیز خانههای هلال قبل از رسیدن نیروهای امدادی، نیروهای آموزش دیده محلی میتوانند در حادثه نقش ایفا کنند.
وی همچنین به تجهیز انبارهای امدادی اشاره کرد و گفت: در تمامی شهرستانها انبارهای امدادی جهت استفاده در شرایط اضطراری آمادهسازی شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان به احداث انبار امدادی در شهرستان کوثر نیز اشاره کرد و افزود: پیشبینی میشود تا پایان سال جای پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۷۰ درصد برسد.
غیبی استقرار امداد هوایی در استان را یکی از مطالبات جدی دانست و متذکر شد: با پیگیریهای مداوم امداد هوایی در هر ماه به مدت ۱۵ الی ۲۰ روز در شهرک سینا استقرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از برنامههای هلالاحمر به آموزشهای امدادی اختصاص یافته است، تأکید کرد: آموزشها برای اقشار مختلف مردمی اجرا میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان به ارائه آموزشهای امدادی به دانش آموزان نیز اشاره و تصریح کرد: برگزاری مانور ایمنی و زلزله نیز در راستای تمرین و ممارست دانش آموزان با همکاری آموزشوپرورش استان اجرا شده است.
به گفته غیبی برای برگزاری این مانور در مدارس شاخص ۲۰ ساعت آموزش امدادی ارائه شده و تمامی اطلاعات لازم جهت پناه گیری و خروج اضطراری به دانش آموزان انتقال یافته است.
