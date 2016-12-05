به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله بیاتی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح و بهره‌بردای از پروژه پل میثم با اشاره به مشکلاتی که در مسیر افتتاح این پروژه وجود داشت، اظهار داشت: افتتاح این پروژه خبر خوبی برای مردم دو منطقه سه و ۶ محسوب می‌شود.

وی افزود: با وجود تمام مشکلات مالی، ضعف منابع و رکود ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی در شهرداری قم فعال هستند و بخشی از ترافیکی که در شهر قم وجود دارد به خاطر این پروژه‌ها است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به پروژه‌هایی که امسال در شهر قم افتتاح می‌شود، گفت: رینگ سه ترافیک قم امسال کامل شده و بسیاری از پروژه‌ها در رینگ یک و دو هم پیگیری می‌شود.

وی افزود: همدلی خوبی میان شهرداری، شورای شهر و مدیریت استان وجود دارد و فضا، فضای کار است.

بیاتی ادامه داد: شورای شهر هم تلاش می‌کند وظیفه‌ای که قانون به عهده‌اش گذاشته را به نحو احسن انجام داده و در کنار شهرداری باشد تا بتواند امور را به خوبی پیش ببرد.

عملکرد چابک شورای شهر قم

رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: شورای شهر قم در روند بررسی لوایح و طرح‌ها تلاش می‌کند در سریع‌ترین زمان ممکن کار را به ثمر برساند و در این راستا جلسات شورا هر هفته تشکیل شده و لایحه‌ای نداریم که بیش از دو هفته در شورا بماند.

وی با اشاره به اینکه در شورای شهر قم هم چابکی و ظرفیتی ایجاد شده که کارها در سریع‌ترین زمان ممکن و با اخذ نظر کارشناسان پیش برود، اظهار داشت: طی یک سال ۹۷ درصد لوایحی که شورای شهر قم تصویب می‌کند مورد تأیید هیئت تطبیق در فرمانداری هم قرار می‌گیرد و این نشان‌دهنده کارشناسی بودن روند بررسی لوایح در شورا است.

بیاتی گفت: مسئولیت‌ها ماندگار نیست و آن چیزی که می‌تواند خاطره خوش از دوران خدمت باشد این است که در مسئولیتی که قرار گرفته‌ایم بتوانیم به مردم خدمت کنیم.