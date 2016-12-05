نمایشگاه تخصصی دستاوردهای هسته ای در شاهرود برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی دستفان پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود تقویت خودباوری و غرور ملی از طریق مشاهدات عینی را از اهداف برگزاری نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای برشمرد و ابراز داشت: برگزاری ۳۶ سلسله نمایشگاه در دستور کار این دانشگاه قرار دارد که می تواند در راستای آگاه سازی افکار عمومی نسبت به دانش بومی صنعت هسته ای و معرفی آن به عنوان یک تکنولوژی مفید در زندگی مردم و دسترسی سریع، راحت و جامع دانشگاهیان به چکیده آخرین دستاوردهای کشور در صنایع هسته ای کمک شایانی کند.

وی افزود: رفع ابهام در زمینه فعالیت های هسته ای از نظر ایمنی و زیست محیطی و به لحاظ سیاسی در خنثی سازی شایعات و تبلیغات منفی دشمنان و ایجاد علاقه و جذب کارشناسان، محققان و نخبه های دانشگاه ها و معرفی کاربردهای جنبی این صنعت به ویژه در کشاورزی و پزشکی از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه محسوب می شود.

دانش هسته ای علمی نوپا است

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود نو بودن صنعت دستاوردهای هسته ای کشور و عدم آگاهی مناسب در اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشجویان را به عنوان ضرورت های برگزاری نمایشگاه هسته ای عنوان کرد و ابراز داشت: این نمایشگاه فرصت بسیار مطلوبی است تا دستاوردها به صورت عینی در راستای رفع ابهام افکار عمومی داخلی به نمایش گذاشته شود تا اطلاع رسانی جمعی درباره بومی بودن و محق بودن حق مردم از صنعت هسته ای در این بخش صورت گیرد.

دستفان در ادامه تصریح کرد: کشور بعد از انقلاب اسلامی در صنایع کلیدی از جمله صنایع هسته ای، نظامی و ماهواره ای در راستای استقلال و رفع وابستگی از دیگر کشورهای قدرتمند دنیا در این عرصه پیشگام شد تا بتوانیم با بومی سازی صنایع پیشرفته که مورد نیاز کشور است را فراهم کنیم.

وی با یادآوری اینکه سوخت های هسته ای به نسبت سوخت های فسیلی از نظر تولید انرژی برق ارزان تر است، افزود: سوخت های فسیلی منابع تجدید ناپذیری هستند که دیر یا زود به اتمام خواهند رسید و دستاوردهای هسته ای می تواند در آن هنگام کشور را توانمند و قدرتمند کند و این نمایشگاه می تواند ما را به باور جمعی برساند که چه دستاوردهایی این صنعت برای ما خواهد داشت.

نمایشگاه هسته ای ظرفیت علمی خوبی است

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود نقش اطلاع رسانی در برگزاری این نمایشگاه را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: این نمایشگاه به صورت ملموس دستاوردهای صنعت هسته ای کشور را به جامعه هدف دانشجویان معرفی خواهد کرد و زمانی این دستاوردها و اهمیت آن به اطلاع مردم برسد در برابر آنچه که حق آنها است ایستادگی خواهند کرد و کمتر به شایعات توجه می کنند.

دستفان در ادامه تصریح کرد: یکی از اهداف این نمایشگاه آشنایی دانشجویان با پروسه های مختلف چرخه سوخت از ابتدا تا انتها است و می توان گفت ۵۰۰قطعه صنعت سوخت هسته ای در نمایشگاه ارائه خواهد شد که از این تعداد ۲۵۵قطعه در ارتباط با چرخه سوخت و ۲۷۵قطعه مربوط به کاربردهای صنایع هسته ای خواهد بود.

وی افزود: یکی از اهدافی که در این نمایشگاه پیگیری می شود ایجاد ارتباط و تحرک هیئت های علمی در صنایع هسته ای است انجام سه پروژه و همکاری با مجموعه سایت نطنز و همچنین انجام ۲۰پروژه در سال جاری با صنایع مختلف و اجرای پژوهش های صنعت برق و صنایع دفاع از جمله اقداماتی است که ارتباط دانشگاه و صنایع هسته ای را بیش از پیش آشکار می کند، رشته دانشگاهی فیزیک هسته ای و کار کردن بر روی باطری های هسته ای که از کاربردهای خاص در صنایع دفاع محسوب می شود یکی از اولویت هایی است که باعث می شود نمایشگاه در ارتباط تنگاتنگ با حوزه دانشگاه واقع شود.

برپایی نمایشگاه هسته ای شاهرود در ۳ بخش متفاوت

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود درباره بخش های نمایشگاه توضیح داد: این نمایشگاه در سه بخش شامل چرخه سوخت مرور اجمالی درباره اکتشاف و استخراج، تولید کیک زرد، فراوری اورانیوم، غنی سازی اورانیوم، تولید آلیاژهای نوین، تولید قرص و مجتمع های سوخت، پسمانداری و مجتمع آب سنگین اراک، بخش دوم نیروگاه های تولید انرژی و آشنایی یا نیروگاه اتمی بوشهر و بخش سوم کاربردهای جانبی صنعت هسته ای، پژوهش های کشاورزی کاربرد پرتوها لیرز و اپتیک مراکز نظام ایمنی هسته ای کشور را شامل می شود.

دستفان از ویژگی نمایشگاه به توضیح محور بودن آن اشاره کرد و افزود: افراد در گروه های ۲۵الی ۳۰نفره وارد سالن خواهند شد و از ابتدا با ارائه توضیحات کارشناسان انرژی اتمی از نمایشگاه بازدید خواهند داشت، برگزاری مسابقات علمی ویژه دانشجویان نیز از دیگر مراسمی است که در خلال برگزاری نمایشگاه انجام خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰هکتار از مزارع برنج شمال کشور با استفاده از فناوری های هسته ای اصلاح نژاد شد و ۳۵درصد آفات باغ های انار ساوه با استفاده از این صنعت کاهش یافت و امیدواریم آشنا شدن عموم مردم در این بخش بتواند در پیشرفت های کشاورزی نیز کمک شایانی کند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود همچنین با اشاره به ساخت سانتریفوژ تولید واکسن و داروهای نوترکیب که در اختیار وزرات بهداشت قرار خواهد گرفت، گفت: این دستگاه از جمله محصول جدیدی است که در طی برگزاری نمایشگاه معرفی خواهد شد.

نمایشگاه تخصصی دستاورد هسته ای ۲۰لغایت ۲۴آذرماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۷ به روی علاقمندان گشوده خواهد شد.