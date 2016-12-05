به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس موسوی، ظهر دوشنبه درهمایش یاوران وقف با عنوان «وقف، رسانه و اقدام و عمل»، گفت: بیش از ۱۴۰۸ بقعه متبرکه و ۲۰۰ هزار رقبه موقوفه در فارس و در کل یک ششم موقوفات کشور و همچنین یک هشتم بقاع متبرکه کشور در استان فارس قرار دارد.

وی ادامه داد: احداث بیمارستان تخصصی سرطان جنوب کشور از جمله وقف های بزرگ است که خوشبختانه در استان فارس و کل کشور مورد استقبال قرار گرفته است.

مدیرکل اوقاف فارس افزود: بیمارستان ۸۰۰ تخت خوابه شیراز احداث می شود که گامی دیگر در موضوع وقف کشور و استان فارس است.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: خوشبختانه استان فارس در موضوع وقف و انجام کارهای خیر همچنان در جایگاه بالایی در کشور و جهان قرار دارد و به طور حتم این روند ادامه خواهد داشت.