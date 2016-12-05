«گیسوانی برای پرواز»در جشنواره تئاتر کودک روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ستاد خبری بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، روشنک کریمی نمایش «گیسوانی برای پرواز» را در بخش مسابقه نوجوان جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان بر روی صحنه می برد.

این نمایش به نویسندگی مجتبی مهدی و کاری از کانون هنری پاکان است.

شاه و ملکه سه دختر دارند و شرط ملکه شدن داشتن بلندترین گیسوان است که دو ندیمه، دو خواهر بزرگتر و ملکه خواهر کوچکتر را برای این رقابت آماده می کنند؛ اما...

فرزین محدث، پرویز حاجی زاده، مینووش رحیمیان، فهیمه باروتچی، مژگان مولایی، سیمین براتی، فرانک حسینی، طنازجلوسی، محمد عبدی، بابک مولانا، فرزاد سلیمانی و محک مهدی نقش‌آفرینی در این نمایش را برعهده دارند.

رامین کهن آهنگساز، سالار خلیل نسب و فرناز ساحری و رامین کهن گروه موسیقی، روشنک کریمی طراح لباس، مجتبی مهدی طراح صحنه، رضا کشاورز طراح حرکت و دپارتمان تئاتر نورا (سینا نورائی)، ولی اله ثقفی مدیر صحنه و سهیل پورجعفر مدیریت روابط عمومی و تبلیغات این اثر را برعهده دارند.

این نمایش با حضور افتخاری هنگامه مفید در نقش دختر جنگل و بهرام شاه محمدلو در نقش پسر پرواز اجرا می شود.

بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با دبیری شهرام کرمی ٢١ تا ٢٧ آذرماه در همدان برگزار می شود.