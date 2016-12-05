شناسایی ۱۷۱ هکتار بافت فرسوده در نهاوند

عباس مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه نهاوند دارای ۱۷۱ هکتار بافت فرسوده است، گفت: این بافت‌های فرسوده در سه‌نقطه از شهر نهاوند شامل بافت مرکزی، گوشه سرآسیاب، گل زرد و شاطر آباد واقع‌شده است.

وی در خصوص پراکندگی این بافت‌های فرسوده گفت: ۱۳۳.۳ هکتار از بافت فرسوده نهاوند در بخش مرکزی شهر و ۳۸.۵ هکتار در حاشیه شهر که شامل ۶.۵ هکتار در منطقه گوشه سرآسیاب، ۲۴.۸ هکتار در منطقه گل زرد و ۷.۲ هکتار در منطقه شاطر آباد است، واقع‌شده است.

مسئول شهرسازی شهرداری نهاوند بابیان اینکه بیشترین بافت فرسوده نهاوند در بخش مرکزی شهر قرار دارد، گفت: مهم‌ترین مشکل درزمینهٔ ساخت‌وساز و احیای بافت فرسوده شهر نهاوند هم‌پوشانی این بافت با بافت تاریخی است.

وی با اشاره به اینکه به جهت وجود بافت‌های فرسوده در مرکز شهر تمرکز خدمات‌رسانی در بخش مرکزی شهر قرارگرفته است، گفت: این مهم به‌عنوان یک معضل در شهر است.

مؤمنی یکی از اقدامات اولیه و اساسی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده را مشخص شدن محدوده و مساحت دقیق معبد لائودیسه توسط اداره میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه برای نوسازی این بافت‌های فرسوده تسهیلات و سیاست‌های تشویقی نظیر تخفیف عوارض تا سقف ۵۰ درصد و پرداخت وام مسکن ۳۰ میلیون تومانی ۱۲ درصد به ازای هر واحد در نظر گرفته‌شده است.