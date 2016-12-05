«پیچ جعفرخان» جان می گیرد/مانع بی اعتباری در جاده زهکلوت - رودبار

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: طی دهه گذشته یکی از کارهایی که در استان کرمان صورت گرفته و به صورت گسترده در جنوب و شرق استان اجرایی شد تبدیل مراکز جمیعتی دور افتاده و البته کم جمعیت و کمتر توسعه یافته به شهرهای کوچک و بزرگی بود که البته تنها نام شهر را یدک می کشند و بهره ای از جذب اعتبار و توسعه یافتگی نبرده اند.

مردم محروم این مناطق هر چند بیشتر از گذشته در معرض دید قرار گرفته اند و برخی از مصادیق توسعه را به چشم دیده اند اما همچنان از وجود محرومیت های تاریخی و ریشه دار رنج می برند.

یکی از مسائلی که به دلیل توسعه غیر متوازن در جنوب کرمان روی داده است افزایش تعداد خودروهای موجود در این مناطق و از سوی دیگر عدم توسعه راه ها است.

پراکندگی زیاد روستاها و شهرهای موجود در جنوب کرمان و توسعه راه های فرعی و روستایی در منطقه در حالی روی داده است که بسیاری از این جاده ها فرسوده و تبدیل به جاده مرگ شده اند.

وقوع سیلاب، گرمای شدید هوا، عبور و مرور وسایل کشاورزی و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز موجب شده بر مشکلات و فرسودگی این جاده ها افزوده شود و آمار تصادف ها در این مناطق بالا برود.

وقوع سیلاب، گرمای شدید هوا، عبور و مرور وسایل کشاورزی و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز موجب شده بر مشکلات و فرسودگی این جاده ها افزوده شود و آمار تصادف ها در این مناطق بالا برود

یکی از این جاده ها محور زهکلوت به رودبار جنوب است که روزانه هزاران خودرو سبک و سنگین از این جاده عبور می کنند اما کم عرض بودن و تخریب آسفالت، وجود نداشتن شانه و تخریب پل ها موجب شده است هر از چند گاهی مردم این شهرها به دلیل از دست دادن همشهری هایشان در این جاده سیاه پوش شوند.

معروف ترین نطقه حادثه خیز این جاده منطقه ای به نام پیچ جعفر خان است که بسیاری از تصادف های فوتی این جاده در این منطقه روی داده است اما تا کنون اقدامی برای رفع مناطق حادثه خیز جاده انجام نشده است و مردم چشم به قضا و قدر دوخته اند تا بتوانند در مسیر این جاده سالم به مقصد برسند.

با وجود درخواست های مکرر مردم برای بهبود وضعیت این جاده اما این مسیر از استانداردهای اولیه همچنان دور است و در واقع همان جاده روستایی است که برخی مواقع لکه گیری شوند در حالیکه جاده سال ها قبل برای ارتباط بیین دو روستا احداث شده بود که حالا این جاده به یکی از جاده های اصلی در جنوب استان کرمان تبدیل شده است.

محمد اسلامی یکی از ساکنان رودبار است که به خبرنگار مهر می گوید: به دلیل نزدیک بودن روستاها به یکدیگر و وجود مزارع در اطراف جاده و همچنین قرار گرفتن این جاده در مسیر اصلی در جنوب کرمان رفت و آمد در این مسیر طی سال های اخیر زیاد شده است اما در حقیقت این جاده همان است که از ابتدای ساختش بود.

وی افزود: جاده از کمترین استانداردهای کنونی هم برخوردار نیست و مملو از دست انداز و چاله است، اکثر نقاط جاده شانه ندارد و سیل خسارت های زیادی به این مسیر زده است اما هر بار فقط در حدی بازسازی شده که خودرو از آن عبور کنند.

پیچ خطرناک بر سر راه مردم منطقه

وی ادامه داد: آخرین بار دو برادر در این جاده هفته گذشته جان باختند اما خطرناک ترین نطقه این جاده پیچی خطرناک به نام جعفرخان است که بسیاری از تصادف ها در این منطقه روی می دهد.

امیر میرشکاری که به عنوان راننده در جنوب کرمان فعالیت می کند به خبرنگار مهر می گوید: این جاده از حداقل نشانه های هشدار و پیچ های استاندارد و شیب مناسب برخوردار است ضمن اینکه به نظر نمی رسد در هیچ جاده دیگری پیچی مثل پیچ جعفرخان وجود داشته باشد و بسیاری از تصادف های فوتی در این مسیر روی می دهد.

جولان قاچاقچیان سوخت و انسان در جاده دور افتاده

وی افزود: نکته خطرناک این جاده حضور قاچاقچیان سوخت و انسان در این جاده است، به دلیل اینکه نظارت بر روی رفت و آمد در این محور کم است قاچاقچیان سوخت و انسان با سرعت بسیار زیاد از این مسیر عبور می کنند.

میرشکاری افزود: قاچاقچیان سوخت معمولا چندین برابر سوخت استاندارد در ماشین ها سوخت دارند و در صورت تصادف آتش می گیرند که نمونه این حوادث در جاده های استان بسیار روی داده است.

این خودرو ها برای اینکه به چنگال قانون گرفتار نشوند با سرعتی باور نکردی از جاده عبور می کنند و در نهایت مردم بی گناه که برای رسیدن به خانه هایشان از این محور استفاده می کنند باید تاوان حضور این افراد را بدهند

وی ادامه داد: این خودرو ها برای اینکه به چنگال قانون گرفتار نشوند با سرعتی باور نکردی از جاده عبور می کنند و در نهایت مردم بی گناه که برای رسیدن به خانه هایشان از این محور استفاده می کنند باید تاوان حضور این افراد را بدهند.

احمد تاج الدینی یکی دیگر از شهروندان رودباری است که در خصوص این جاده می گوید: عرض این جاده بسیار اندک است بطوریکه به زحمت دو خودرو از کنار هم عبور می کنند این وضعیت در زمان حمل و نقل محصولات کشاورزی تشدید می شود و روزانه صدها کامیون از این محور عبور می کند.

وی تصریح کرد: بارها از مسئولان خواسته ایم این مشکل حل شود و هر بار کمبود اعتبار را به عنوان دلیل اصلی عدم بهسازی این جاده مطرح کرده اند این درحالی است که شرایط نامساعد جاده موجب افزایش موارد تصادف این این محور شده است.

نماینده مردم قلعه‌گنج، کهنوج، منوجان، رودبار و فاریاب نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از اقداماتی که در جنوب کرمان طی سال های اخیر انجام شده است توسعه و بهسازی راه ها بوده است اما اقدامات صورت گرفته باید افزایش یابد و جاده های فرسوده و روستایی که بار سنگین ترافیکی را تحمل می کنند بهبود یابد.

حمزه افزود: محرومیت های شهرستان های جنوبی استان کرمان باید بیشتر مورد توجه باشد و بحث زیر ساخت ها در دستور کار قرار گیرد که یکی از زیر ساخت های اصلی در هر منطقه ایجاد زمینه های حمل و نقل مسافر و کالا است که باید با اختصاص اعتبار لازم تحولی در این بخش صورت گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با اختصاص اعتبار مورد نیاز وضعیت جاده زهکلوت – رودبار جنوب بهبود یابد.

عطا ناوکی، فرماندار رودبار جنوب نیز در گفتگو با مهر مهمترین مانع بر سر راه بهسازی و تعریض این روستا را کمبود اعتبار دانست و افزود: از مسئولان می خواهیم اعتبار مورد نیاز برای آغاز عملیات بهسازی را اختصاص دهند.

وی تاکید کرد که در صورت وجود اعتبار مورد نیاز می توانیم در یک پروژه زمان بندی شده ضمن رفع نقاط حادثه خیز جاده را نیز تعریض کنیم.

نکته قابل توجه این است که جاده زهلکوت – رودبار جنوب به جز دسترسی محلی یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی بین استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان می باشد و استقرار پلیس راه و همچنین تعریض این جاده می تواند ضمن رفع محرومیت زمینه توسعه جوامع محلی را نیز فراهم کند.