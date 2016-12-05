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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵

رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان؛

مصاف ۱۶ تیم کشتی فرنگی در چهار گروه/ آغاز پیکارها از پنجشنبه

مصاف ۱۶ تیم کشتی فرنگی در چهار گروه/ آغاز پیکارها از پنجشنبه

برنامه سومین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان در حالی اعلام شد که ایران با دو نماینده به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان با حضور ۱۶ تیم  و در چهار گروه ۴ تیمی، روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه در  شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۷ آذرماه:

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۲۰: مراسم قرعه کشی و گروه بندی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مراسم وزن کشی تمامی اوزان

پنج شنبه ۱۸ آذرماه:

ساعت ۹ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی

ساعت ۱۷ تا ۲۰: مسابقات مقدماتی

جمعه ۱۹ آذرماه:

ساعت ۹ تا ۱۲: مسابقات نیمه نهایی و کسب مقام های نهم تا یازدهم

ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰: مسابقات کسب مقام های پنجم تا هفتم

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال

اختلاف ساعت ایران با مجارستان دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۹ به وقت مجارستان، ۱۱:۳۰ به وقت ایران است.

کد مطلب 3841421

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