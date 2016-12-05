مصاف ۱۶ تیم کشتی فرنگی در چهار گروه/ آغاز پیکارها از پنجشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان با حضور ۱۶ تیم و در چهار گروه ۴ تیمی، روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.
برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:
چهارشنبه ۱۷ آذرماه:
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۲۰: مراسم قرعه کشی و گروه بندی
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مراسم وزن کشی تمامی اوزان
پنج شنبه ۱۸ آذرماه:
ساعت ۹ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی
ساعت ۱۷ تا ۲۰: مسابقات مقدماتی
جمعه ۱۹ آذرماه:
ساعت ۹ تا ۱۲: مسابقات نیمه نهایی و کسب مقام های نهم تا یازدهم
ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰: مسابقات کسب مقام های پنجم تا هفتم
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال
اختلاف ساعت ایران با مجارستان دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۹ به وقت مجارستان، ۱۱:۳۰ به وقت ایران است.
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