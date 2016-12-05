مصاف ۱۶ تیم کشتی فرنگی در چهار گروه/ آغاز پیکارها از پنجشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان با حضور ۱۶ تیم و در چهار گروه ۴ تیمی، روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۷ آذرماه:

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۲۰: مراسم قرعه کشی و گروه بندی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مراسم وزن کشی تمامی اوزان

پنج شنبه ۱۸ آذرماه:

ساعت ۹ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی

ساعت ۱۷ تا ۲۰: مسابقات مقدماتی

جمعه ۱۹ آذرماه:

ساعت ۹ تا ۱۲: مسابقات نیمه نهایی و کسب مقام های نهم تا یازدهم

ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰: مسابقات کسب مقام های پنجم تا هفتم

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال

اختلاف ساعت ایران با مجارستان دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۹ به وقت مجارستان، ۱۱:۳۰ به وقت ایران است.