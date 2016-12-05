صلاح الدین قره تپه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری کارگاه شعر و ترانه «انقلاب» در کرمانشاه خبر داد و گفت: این کارگاه طی دهه فجر امسال برگزار می شود.

وی هدف از برپایی این کارگاه را توانمندسازی شاعران جوان و انقلابی، فراهم کردن زمینه انتقال تجربه اساتید فن در این حوزه به نسل جوان، فراهم کردن زمینه انتقال آرمان ها و ارزش های انقلاب با زبان شعر به نسل فعلی و آتی و کمک به تعمیق و گسترش ارزش های انقلابی و اسلامی در این قالب عنوان کرد.

قره تپه با اشاره به توجه و عنایت مقام معظم رهبری به بحث شعر گفت: با توجه به این نگاه مقام معظم رهبری، ما نیز در بسیج هنرمندان استان کرمانشاه نگاه ویژه ای به حوزه شعر داریم.

وی، آرمان ها و ارزش های انقلابی (استکبار ستیزی)، ولایت و رهبری نهضت انتظار، شعر اجتماعی (طنز عدالت اجتماعی)، اقتصاد مقاومتی، احیا امر به معروف و نهی از منکر و شهدای مدافع حرم را به عنوان موضوعات این کارگاه اعلام کرد.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه آخرین مهلت ارسال آثار به این کارگاه شعر را اول بهمن ۹۵ عنوان کرد و گفت: علاقه مندان می تواند ظرف مهلت مقرر آثار خود را از طریق رایانامه honari.bsj.kermanshah@gmail.com ارسال کنند.

وی شماره تلفن ۳۷۲۴۹۷۷۹-۰۸۳ را به عنوان دیگر پل ارتباطی برای هنرمندان اعلام کرد تا اطلاعات مورد نیاز خود را از این طریق پیگیری کنند.

قره تپه گفت: هم چنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه جشنواره به آدرس کرمانشاه- میدان آزادگان- مجتمع فرهنگی و هنری انتظار- بسیج هنرمندان استان کرمانشاه مراجعه کنند.