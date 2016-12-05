۱۳۵۰ داوطلب سلامت در پایگاه های بهداشت استان مرکزی فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علوم پزشکی اراک، حسن طاهر احمدی اظهار داشت: پنجم دسامبر برابر با ۱۵ آذرماه امسال، روز جهانی داوطلب سلامت، روزی است برای قدردانی از داوطلبانی که بدون چشمداشت و حقوق به اختیار خود به یاری طرح تحول نظام سلامت و ارتقای سطح سلامت مردم برخاسته اند .

وی افزود: شعار روز داوطلبان سلامت در سال ۱۳۹۵، «توسعه مشارکت داوطلبان سلامت در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر» است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: رابطین سلامت به خاطر انسانیت، رضای الهی و حس مسئولیت پذیری در برابر جامعه مانند حلقه ارتباطی بین مسئولان بهداشتی و مردم عمل می کنند.

طاهراحمدی تصریح کرد: این افراد با شرکت در کلاس های هفتگی یا ماهانه در مراکز بهداشتی شهرها، آموزه های بهداشتی را فرا می گیرند و این آموزه ها را به مردم منتقل می کنند و علاوه بر آن در بسیاری از موقعیت های بحرانی مانند شیوع بیماری ها، داوطلبان سلامت نقش تاثیرگذاری در آموزش مردم و جلوگیری از گسترش بیماری ها ایفا کرده اند.

وی خاطرنشان ساخت: مشارکت خالصانه و انسانی داوطلبین مردمی سلامت باعث سالم زیستن و ارتقای سطح سلامت جامعه می شود و مشارکت و همکاری این اشخاص، کاهش مشکلات بهداشتی و توسعه سلامت در جامعه را به دنبال دارد.