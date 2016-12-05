حوادث طبیعی ۱۵۰۰ میلیارد ریال به اردبیل خسارت زد/سرمازدگی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: سال گذشته میزان خسارت حوادث طبیعی ۵۴۰ میلیارد تومان و عمدتاً شامل سرمازدگی، سیل و طوفان بود.

وی افزود: امسال میزان خسارت‌ها تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان محاسبه شده که ۱۲۰ میلیارد تومان از آن مربوط به بارش برف در فرودین ماه و سرمازدگی درختان مشگین شهر است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با تأکید به اینکه اغلب استان‌ها درگیر خسارت حوادث طبیعی هستند، اضافه کرد: استان اردبیل از استان‌های حادثه‌خیز است اما این‌طور نیست که تسهیلات ویژه‌ای برای حوادث این استان پیش‌بینی شود.

امامی یگانه با تأکید به اینکه امسال به نسبت سال‌های قبل میزان خسارت‌ها کاهش یافته و اگر سرمازدگی نبود، رقم خسارت چندان زیاد نیست، اضافه کرد: به غیر از سرمازدگی، سیلاب در خلخال، زلزله در پارس‌آباد و آب‌گرفتگی در بیله سوار تجربه شد.

وی افزود: در طوفان اخیر نیز صدمه به تأسیسات شهری، چراغ‌ها، ریختن دیوارهای کم‌دوام و مواردی از این دست ۵۰۰ میلیون تومان در گرمی و دو میلیارد تومان در مشگین شهر خسارت بر جای گذاشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل این استان را یکی از استان‌های زلزله‌خیز دانست و تأکید کرد: سالانه ۱۰۰ زلزله کوچک و بزرگ در این استان به ثبت می‌رسد و تمامی مناطق آن روی گسل زلزله هستند.

امامی یگانه تأکید کرد: به منظور دریافت خسارت‌ها ۱۱ نامه به وزارت کشور نوشته شده و قول مساعدی برای پرداخت تسهیلات مطرح کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی برای بازسازی برای بهبود نقش بیمه‌ها در خسارت حوادث طبیعی اقداماتی در دست اجرا است تا بتوان نسبت به بهسازی ساختمان‌ها اقدام کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص میزان خسارت‌های وارده به دلیل غیر ایمن بودن ساختمان و تأسیسات شهری اضافه کرد: در زلزله عمده خسارت به ساختمان وارد می‌شود.

امامی یگانه افزود: لازم است ساخت‌وسازها با کیفیت انجام شده و موضوع ساختمان گرفتار آفت دلالی نشود و به جای آن مقاومت ساختمان‌ها اهمیت ویژه داشته باشد.

وی افزود: در عین حال نظارت بر ساخت‌وسازها نیز ضرورت ویژه دارد و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در این راستا از تمامی ظرفیت خود بهره گیرند.

وی در خصوص اقدامات کاهش خسارت ادامه داد: در خصوص ساختمان مقاوم‌سازی مساکن روستایی مورد تأکید است و در بخش کشاورزی نیز کاشت ارقام مقاوم تأکید می‌شود.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل این میزان خسارت در سال به بخش کشاورزی اردبیل پذیرفته نیست و باید با راهکارهای مختلف از میزان خسارت‌ها کاست.