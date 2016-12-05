شیوه برخورد با حوادث آب و فاضلاب در هرمزگان تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، امین قصمی ظهر دوشنبه در این آیین، تغییر اقلیم و الاینده های زیست محیطی، کاهش کمی و کیفی منابع و افزایش درخواست های مردمی را از مهمترین عواملی دانست که شرکت آب و فاضلاب را ناگزیر به ارتقا خدمات، تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی خود نموده است.

قصمی سرعت رفع حوادث و تغییر شیوه برخورد با حوادث و اتفاقات را به عنوان دو اصل مهم در این مجموعه دانست و گفت: طرح ارتقا تجهیزات و ماشین الات رفع حوادث و اتفاقات از اردبیهشت ماه سال جاری با همکاری بخش خصوصی و با هدف ارائه خدمات بهتر به شهروندان بندرعباس در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

به گفته وی شهرهای میناب، رودان و جاسک نیز بزودی به این نوع تجهیزات مجهز خواهند شد. وی در ادامه با بیان اینکه در ۶ماهه اول امسال روزانه به طور متوسط ۵۳ اتفاق در بندرعباس بویژه در غرب و شمال غرب این شهر به وقوع پیوسته،افزود: همکاران ما در بخش رفع حوادث و اتفاقات روزانه بیش از ۶ساعت در روز را صرف رفع حوادث کرده اند که با ورود این تجهیزات به سیستم آبفا این زمان به زیر ۲ساعت رسیده و با هدف گذاری انجام شده در ۴ماه آینده زمان رفع حوادث به یک ساعت خواهد رسید.

مدیرعامل آبفای استان، استفاده از روش سنتی برای ارائه خدمات آبفا را ناکارآمد دانست و یادآور شد: دانش روز و ماشین الات مجهز و مدرن به این شرکت کمک می کند تا رفتار خود را در برابر حوادث تغییر داده و خدمات را در زمان و با کیفیت بهتر و مناسب تری ارائه دهیم.

قصمی تعداد اکیپ های فعال در بخش آب و فاضلاب را ۲۳ اکیپ اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱۷ اکیپ در رفع حوادث و اتفاقات و ۶اکیپ در بخش نگهداری از تاسیسات آب فعالیت می کنند.

به گفته وی، ۱۴ اکیپ نیز در بخش فاضلاب است که ۶ اکیپ برای رفع حوادث و ۸ اکیپ برای نگهداری از تاسیسات فاضلاب فعال هستند.