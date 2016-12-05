به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی قطعات موسیقی که قرار است در فضای مجازی منتشر شود از این پس باید مجوزهای قانونی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کند.

در اطلاعیه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «با عنایت به انتشار غیر قانونی قطعات موسیقایی در فضای مجازی، بدین وسیله به آگاهی عموم فعالان حوزه موسیقی کشور (آهنگسازان ، خوانندگان و ...) می رساند انتشار هرگونه اثر موسیقایی: تک آهنگ (تک تراک) و قطعات با کلام و بی کلام در فضای مجازی تابع »مقررات نشر در فضای حقیقی» بوده و نیازمند طی مراحل لازم و اخذ مجوز مربوطه می باشد. بدیهی است دفتر موسیقی، همچون گذشته آمادگی دارد تا در اسرع وقت نسبت به بررسی این دسته از آثار و صدور مجوز لازم برای نشر قانونی آنها، همکاری و اقدام لازم را معمول نماید.»