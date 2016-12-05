۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

دفتر موسیقی وزارت ارشاد اعلام کرد

تک آهنگ‌ها بدون دریافت مجوز اجازه انتشار در فضای مجازی را ندارند

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیه ای انتشار هر گونه قطعات موسیقی در فضای مجازی را منوط به دریافت مجوزهای لازم تابع مقررات نشر در فضای حقیقی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی قطعات موسیقی که قرار است در فضای مجازی منتشر شود از این پس باید مجوزهای قانونی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کند.

در اطلاعیه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «با عنایت به انتشار غیر قانونی قطعات موسیقایی در فضای مجازی، بدین وسیله به آگاهی عموم فعالان حوزه موسیقی کشور (آهنگسازان ، خوانندگان و ...) می رساند انتشار هرگونه اثر موسیقایی: تک آهنگ (تک تراک) و قطعات با کلام و بی کلام در فضای مجازی تابع »مقررات نشر در فضای حقیقی» بوده و نیازمند طی مراحل لازم و اخذ مجوز مربوطه می باشد. بدیهی است دفتر موسیقی، همچون گذشته آمادگی دارد تا در اسرع وقت نسبت به بررسی این دسته از آثار و صدور مجوز لازم برای نشر قانونی آنها، همکاری و اقدام لازم را معمول نماید.»

علیرضا سعیدی

