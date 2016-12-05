۶۰۰ هزار اثر تاریخی شناسایی نشده در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سمیع اله حسینی مکارم پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه صنایع دستی کشور که در محل نمایشگاه های دائمی زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: تا کنون ۵۰ اثر از کشور ثبت جهانی شده است و در تلاشیم تا این مهم برای عید نوروز نیز محقق شود.

وی با اشاره به ثبت جهانی کویر لوت تصریح کرد: کویر لوت یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری استان سیستان و بلوچستان است که باید مورد استفاده قرار بگیرد و گردشگران این نقطه را به عنوان یکی از مقاصد هدف خود قرار دهند.

وی خاطر نشان کرد: باید از همه ظرفیت های این استان در جهت گردشگری استفاده کرد تا سهم واقعی سیستان و بلوچستان در این مبحث تحقق یابد.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: تا کنون ۱۷۰۰ اثر تاریخی استان سیستان و بلوچستان به ثبت ملی رسیده است.

وی افزود: یکی از سیاست های دولت ایجاد ۱۷۰ هزار فرصت شغلی در بخش صنایع دستی است و این استان نیز به دلیل ظرفیت های فراوان در بخش صنایع دستی از جمله اولویت های دولت است.

وی گفت: پرداختن به صنایع دستی یکی از راه های ایجاد اشتغال است که به توزیع درآمد نیز کمک می کند و جامعه روستایی یکی از بسترهای تولید صنایع دستی است.

سمیع اله حسینی مکارم تصریح کرد: باید آسیب ها در بخش صنایع دستی و گردشگری شناسایی شوند تا این دو صنعت بیش از گذشته رونق پیدا کنند.