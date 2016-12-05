۷ کشته و ۸ مجروح در تصادفات ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی درباره تصادف سنگینی که ١:٤٥ بامداد امروز (دوشنبه) در محور کیلومتر ٩ شیراز- فسا در استان فارس اتفاق افتاده گفت: برخورد سواری اپل و پژو ٤٠٥ منجر به مجروح شدن ٣ نفر و فوت شدن ٢ نفر شد که مقصر آن راننده اپل به دلیل رعایت نکردن حق تقدم بود.

وی افزود: به فاصله چند ساعت بعد یعنی ٥ صبح امروز (دوشنبه)، تصادفی زنجیره ای در محور کیلومتر ٢٠ اصلی استان زنجان، رخ داد که خوشبختانه کشته ای بر جای نگذاشت.

سرهنگ رحمانی در این باره گفت: تصادف بین ٦ وسیله (کشنده ولوو، کامیون بنز، وانت پراید، کامیون ایسوزو، کامیون رنو و سمند) بوده است. مقصر این حادثه راننده کامیون بنز به دلیل خستگی و خواب آلودگی (٥٠ درصد) و از طرف دیگر راننده کشنده ولوو به دلیل توجه نداشتن به جلو (٥٠ درصد دیگر) تشخیص داده شده است. یک نفر در این تصادف مجروح شده است.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا همچنین در رابطه با دو تصادف روز گذشته گفت: ساعت ١٥:٣٠ دیروز (یکشنبه) سواری پراید و وانت نیسان در محور کیلومتر ٤٠ کوهپایه-هرند (استان اصفهان) با هم برخورد کردند که منجر به کشته شدن ٣ نفر و مجروح شدن یک نفر شد؛ مقصر این حادثه راننده پراید به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه بود.

سرهنگ رحمانی به تصادف ساعت ١٧ دیروز هم که باز در استان اصفهان رخ داده اشاره کرد و توضیح داد: یک دستگاه پراید در محور کیلومتر ١٩ الیگودرز- داران به دلیل توجه نداشتن راننده به جلو واژگون شد که در اثر آن ٢ نفر کشته و ٣ نفر زخمی شدند.