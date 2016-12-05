مصدومیت احمدزاده در تمرین امروز پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس پس از وقفه یک روزه از ساعت ۱۲ در ورزشگاه شهید کاظمی پیگیری شد. سرخپوشان پس از حضور در جلسه فنی به سالن بدنسازی رفتند تا زیر نظر مربی بدنساز بدنهایشان را گرم کنند. پرسپولیسی‌ها از ساعت ۱۲:۳۰ پس از حضور در زمین نیز به دویدن های سرعتی و استقامتی مشغول شدند.

شاگردان برانکو پس از انجام ۳۰ دقیقه تمرینات بدنسازی به مرور تمرینات تکنیکی و تاکتیکی پرداختند. سرخپوشان سپس به انجام فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین پرداختند.

فرشاد احمدزاده در جریان این تمرین دچار مصدومیت جزئی شد و سپس پس از چند دقیقه به تمرین بازگشت.