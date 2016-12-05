دغدغه‌ مالی تیم فوتبال شهرداری همدان رفع شود

رضا کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی تیم شهرداری همدان در این هفته برابر شاهین ماهشهر اظهار داشت: ورزشگاه شهدای ماهشهر به دلیل بارندگی، قابلیت انجام مسابقه را نداشت اما بازی را به نفع خود به پایان رساندیم.

وی افزود: بازی خوبی انجام دادیم و با تلاش و همت بازیکنان تیم، در اکثر نبردهای فیزیکی برتری داشته باشیم.

هافبک تیم فوتبال شهرداری همدان بابیان اینکه صدرنشینی شهرداری همدان اتفاقی نیست، گفت: به حریفان خود نشان دادیم که صدرنشینی ما اتفاقی نیست و با تلاش و تعصب بازیکنان جوان و کادر فنی مجرب خود می‌توانیم یکی از تیم‌های صعودکننده به دور بعدی مسابقات باشیم.

کوهی عنوان کرد: مدیریت و هیئت‌مدیره تیم فوتبال شهرداری همدان باید به مسائل مالی تیم رسیدگی و دغدغه‌های این تیم را رفع کنند تا در نیم‌فصل دوم بدون دغدغه مالی به مسابقات پای بگذاریم.

وی با اشاره به داوری این دیدار بیان کرد: کادر فنی شاهین ماهشهر با فشاری که بر داور مسابقه وارد کرد بازی را به سمتی برد که به جنجال کشیده شد اما داور مسابقه تحت تأثیر جو بازی قرار نگرفت.

هافبک تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: کادر فنی و تماشاگران شاهین ماهشهر به سمت داور مسابقه یورش بردند و با ضرب و شتم داور مسابقه، صحنه ناراحت‌کننده‌ای به وجود آوردند.