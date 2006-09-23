ترافيك اول مهر مثل روزهاي قبل است

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس حسين شهيد زاده صبح امروز در خصوص وضعيت ترافيكي نخستين روز بازگشايي مدارس گفت: در حال حاضر تردد خودروها در اكثر بزرگراه ‌هاي شرياني و مسيرهاي اصلي شهر تهران سنگين ولي در عين حال روان و آرام است.

وي با تاكيد بر اينكه به نظر مي‌ رسد بازگشايي مدارس تاثير چنداني در افزايش بار ترافيكي نخستين روز مهر ماه نسبت به روزهاي قبل نداشته است ، تصريح كرد: از نخستين ساعات صبح امروز در بسياري از بزرگراه ها و مسيرهاي شرياني شهر تهران ترافيك عادي بود اما اين عادي بودن به معني روان بودن و نداشتن گره ترافيكي نبوده است بلكه همان مسيرهايي كه طي روزهاي گذشته و در نخستين ساعات آغاز روز كاري با ترافيك مواجه بوده است امروز نيز در همان مسيرها ترافيك سنگين اما روان و آرامي داشتيم.

شهيدزاده در خصوص وضعيت فعلي تردد خودروها در شهر تهران گفت: در حال حاضر بزرگراه رسالت از پل صياد شيرازي تا سيدخندان مسيرشرق به غرب ترافيك سنگين است.

همچنين به گفته دبير اجرايي ستاد مهر شهرداري تهران ، در بخشي از بزرگراه صدر و همت در حال حاضر تردد خودروها سنگين اما روان است. در مسير تونل رسالت نيز تردد خودروها به رواني و با سهولت انجام مي ‌گيرد.