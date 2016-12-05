۱۲۳ بیمار مبتلا به ایدز در رفسنجان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی‌زاده صبح دوشنبه در همایش روز جهانی ایدز در رفسنجان اظهار داشت: در دنیا بیش از ۳۶ میلیون نفر مبتلا به ایدز هستند که فعلاً ۱۸ میلیون نفر تحت درمان هستند و مابقی یا ناشناخته‌اند یا فوت شده اند.

وی با بیان اینکه سال ۶۵ نخستین مورد ایدز در ایران کشف شد، افزود: ۹ هزار نفر در کشور به دلیل بیماری ایدز جان خود را از دست داده اند و در حال حاضر هشت هزار نفر در ایران تحت درمان هستند که درمان این بیماری کاملاً رایگان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به اینکه تا چند سال پیش ۸۴ درصد مبتلایان به ایدز مردان بودند، ادامه داد: در چند سال اخیر آمار و موارد جدید عمده بین زنان کشف شده است به طوری که سال گذشته ۴۰ درصد موارد مثبت ایدز در زنان بوده که این زنگ خطر است.

جمالی زاده ابراز داشت: بر اساس تحقیقات در کشورهای در حال توسعه ۹۵ درصد مبتلایان به ایدز کشف شده رفتارهای پرخطر جنسی داشتند که این نشان می دهد این بیماری رفتاری است و برای پیشگیری این بیماری باید رفتارهای پرخطر را کاهش داد.

وی با بیان اینکه بیشترین گروه سنی مبتلا به ایدز را سنین ۲۵ سال تا ۴۵ سال تشکیل می دهند، افزود: گروه‌های میان‌سال، جوان و فعال جامعه درگیر این بیماری شده‌اند و لازم است عزم جدی برای مبارزه با این بیماری داشته باشیم.

۵۰ درصد مبتلایان به ایدز جوانان هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد مبتلایان به بیماری ایدز در کشور ما جوانان هستند و این بیماری در بین نوجوانان هم مشاهده شده است.

رئیس مرکز بهداشت رفسنجان تصریح کرد: قبلاً انتقال از طریق تزریق بیشترین موارد را داشت و انتقال جنسی ۱۸ درصد را شامل می شد اما امروز انتقال جنسی به ۴۰ درصد رسیده است که این موضوع زنگ خطر می باشد.

جمالی زاده ادامه داد: در کشور ما تا خرداد سال ۹۵ آمار مبتلایان به ایدز ۳۲ هزار و ۶۷۰ نفر اعلام شده که ۸۴ درصد مردان و ۱۶ درصد زنان هستند که بیشترین علل انتقال از طریق تزریق از سرنگ مشترک در بین معتادان، رابطه جنسی، انتقال مادر به فرزند و ... است.

شناسایی ۹ مورد جدید ابتلا به ایدز در سال جاری

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به وضعیت بیماری ایدز در شهرستان رفسنجان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۲۳ نفر مبتلا به ایدز در رفسنجان شناسایی شده است.

جمالی زاده ادامه داد: سال گذشته یک مورد مبتلا در رفسنجان کشف شد، اما از ابتدای سال جاری با برنامه‌های پیشگیری و درمانی که انجام دادیم و در اولویت قرار دادن بیماری ایدز ۹ نفر جدید شناسایی شد.

وی یادآور شد: از ۹ نفری که در سال جاری شناسایی شده اند، شش نفر از طریق انتقال جنسی مبتلا شدند و یک نفر هم رفتارهای پرخطر و هم بحث اعتیاد را داشته و دو نفر نوزاد نیز از مادر به او منتقل شده است.

رئیس مرکز بهداشت رفسنجان تصریح کرد: از ۱۲۳ مورد مبتلا به ایدز در رفسنجان، ۵۷ نفر فوت کرده و ۵۴ نفر در قید حیات هستند که از این تعداد ۲۰ زن و ۳۴ نفر مرد هستند و ۱۲ نفر هم ناشناس هستند و اطلاع دقیقی از آنها نداریم.

وی بیان داشت: آسیب‌های اجتماعی در جامعه و مصرف داروهای روان‌گردان‌ها و مشروبات الکلی باعث شده رفتارهای پرخطر جنسی افزایش پیدا کند و بالطبع انتقال بیماری اتفاق بیفتد.

این مسئول مسئولیت سنگین مبارزه و پیشگیری از ایدز را بر دوش همه افراد جامعه و نه فقط بخش بهداشت و درمان دانست و گفت: وقتی رفتارهای پرخطر در جامعه زیاد می شود بیماریهایی مانند ایدز افزایش پیدا می کند. اگر این بیماری به موقع تشخیص داده شود، می‌توان آن را درمان کرد و راه‌های انتقال را مسدود کرد.