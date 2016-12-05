به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به همکاری ایران و ایرباس برای ساخت قطعات، گفت: به زودی همکاری با ایرباس برای ساخت قطعات هواپیما را آغاز می کنیم.

وی افزود: قطعه سازان مهم‌ترین حلقه در زنجیره ساخت هواپیما هستند و برای تولید هواپیما باید سه گروه فعال باشند که یک گروه که مهم ترین قسمت در پروسه ساخت هواپیما محسوب می شوند، قطعه سازان هستند.

به گفته منطقی، مذاکرات با شرکت هواپیماسازی ایرباس برای ساخت قطعات با مشارکت ایران انجام شده و همکاری صنایع هوایی با ایرباس برای ساخت قطعه به زودی آغاز می شود.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی با تاکید بر اینکه اگر سهم طراحی هواپیما از پروسه تولید، ۳۰درصد باشد و ۷۰درصد مابقی مربوط به ساخت قطعات و انجام تست است، گفت: در نهایت می‌توان گفت چیزی حدود ۴۰ درصد از وزن پروسه ساخت هواپیما بر روی تولید قطعات است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کار ساخت قطعات هواپیما در ایران شروع شده است.

منطقی با اشاره به پروژه ناموفق ساخت هواپیمای مسافری ایران ۱۴۰ که مونتاژ هواپیماهای آنتوف ۱۴۰ بود و چند فروند از این تایپ هواپیما سقوط کردند، اظهار کرد: هواپیمای ایران ۱۴۰ منهای یک هدف خود که در بخش مسافری موفق نبود، در تحقق سایر اهداف به طور نسبی موفق عمل کرد.

وی افزود: چندین هدف از ساخت هواپیمای ایران ۱۴۰ تعقیب می‌شد که تنها یک هدف از ایران ۱۴۰ دستیابی به فناوری ساخت هواپیمای مسافری بوده است. اهداف دیگری نیز از ساخت ایران ۱۴۰ دنبال می‌شد، برای مثال این که از آن به عنوان هواپیماهای گشت دریایی استفاده کنیم. این هواپیما در بخش مسافری موفق نبود اما در سایر اهداف روند خوبی را طی کرد.