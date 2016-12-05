به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در همایش یاوران وقف در بوشهر اظهار داشت: وقف از اهمیت و ارزش بسیار بالایی هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی افراد برخوردار است و اثرات مثبت فراوانی در زندگی دارد.

وی با اشاره به اینکه وقف باعث افزایش برکت در زندگی انسان شده و عمر را زیاد می کند، ادامه داد: وقف یک حیات الهی است و بلا را از فرد وقف‌کننده و خانواده‌اش دور می‌کند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه واقفان افرادی خوشنام هستند و نامشان هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود، خاطرنشان کرد: سرنوشت همه واقفان عاقبت‌به خیری بوده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری از وقف به عنوان بهترین راه برای رسیدن به رستگاری نام برد و اضافه کرد: وقف لازم نیست که موقوفه‌ای بزرگ باشد؛ گاهی یک قرآن، کتاب و زمانی را در هر شغلی که هستید می‌تواند وقف باشد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با وقف کتابخانه شخصی خود بیان کرد: سالانه مبلغ یک میلیون تومان برای خرید کتاب و وقف در کتابخانه‌ها اختصاص می‌دهم و امیدوارم مورد استفاده افراد قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در استان بوشهر باید سنت وقف بر اساس نیازهای جامعه گسترش یابد، افزود: در استان بوشهر علاوه بر گسترش فرهنگ وقف باید تلاش کنیم که نیات واقفین متنوع و طبق نیاز جامعه صورت گیرد.